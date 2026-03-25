Tre (!) MoDo-spelare anmäls – kan stängas av

Blytungt för MoDo – efter två raka förluster. Nu kan det bli ännu värre.

August Berg och Oscar Pettersson anmäls för filmning alternativt förstärkning.

Dessutom kan Emil Larsson stängas av för huvudtacklingen mot AIK:s 19-årige Sid Boije, som gjorde att talangen fick åka till sjukhus.

Emil Larsson fick matchstraff. Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

MoDo Hockey har gjort något av en kollaps över de två senaste matcherna. Efter en ruggigt stark inledning på kvartsfinalsserien mot AIK, såg det närmast avgjort efter match tre.

Men sedan har man förlorat stort i två raka matcher. I gårdagens hemmamatch i Hägglunds Arena kunde man inte stänga serien, utan förlorade för andra matchen i rad. Detta med stora siffror. Men redan i den första perioden, vid ställningen 0–0, hände något som ledde till att Emil Larsson anmälts.

Fick matchstraff

Veteranforwarden åkte in med hög fart och träffade unge Sid Boije i huvudet med axeln. Det ledde till bråk och Emil fick både ett matchstraff för huvudtacklingen och en roughing-utvisning i efterspelet.

Om han fälls får vi veta senare i eftermiddag.