En poäng räckte in mot AIK. Nu med slutspelshoppet borta ger Mikael Holmqvist svar kring Östersunds säsong – och sin egna framtid.

– Jag tror ändå att vi kommer se tillbaka på en bra säsong. Vi har tagit kliv i år både som lag och förening, säger han till Östersunds-Posten.

Mikael Holmqvist får frågor om framtiden i Östersund. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

Med en match kvar att spela av grundserien 2025/26 är Östersunds säsong så gott som över. Tre poäng var ett krav i onsdagsmötet med AIK om slutspelshoppet skulle leva, men till slut föll man med 3–4 via förlängning.

Ser man positivt på det har klubben återigen undvikit kval. Men innan svackan i slutet av säsongen vari första slutspelet sedan uppflyttningen en dröm som fanns kvar i högsta grad

– Jag tycker att vi tappade säsongen lite i dubbelmötet mot Nybro. Att vi inte fick med oss mer än en poäng där var en stor besvikelse. Hela februari har varit riktigt tufft för oss, det känns som att vi inte heller haft marginalerna på vår sida, säger tränaren Mikael Holmqvist till Östersunds-Posten när han öppnar upp efter AIK-förlusten.

Holmqvist om framtiden i Östersund: ”Får se”

På fredag väntar nu Kalmar i en sista omgång, innan ingemanslaget på elfte plats tar tidig semester.

– Vi pratade faktiskt om den matchen i omklädningsrummet. Vi vill bjuda på riktigt bra hockey. Det kommer vara sista gången för den här gruppen att få göra det här tillsammans och vi vill visa att vi kan avsluta på ett bra sätt, säger Holmqvist.

Huruvida tränaren återvänder för ett tredje år är dock inte säkert då kontraktet går ut.

– Det vill jag inte kommentera just nu så. Vi får se vad som händer, säger 50-åringen till ÖP.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects