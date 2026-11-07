Beskedet: Sportchefen lämnar – efter 14 år

Torsten Yngveson lämnar rollen som sportchef i BIK Karlskoga.

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För 14 år sedan klev Torsten Yngveson in i BIK Karlskoga som sportchef för första gången. Därefter har Yngveson varit verksam i den allsvenska klubben under flera års tid i en roll som antingen sportchef eller klubbchef.

Torsten Yngveson gör just nu sin 13:e säsong som sportchef i Bofors och har endast släppt ansvaret under ett par år mellan 2018 och 2020 då Thomas Fröberg agerade som sportchef i klubben.

Torsten Yngveson lämnar BIK Karlskoga

Nu meddelar Karlskoga dock via sin hemsida att Torsten Yngveson kommer att lämna rollen som sportchef efter säsongen. Enligt 53-åringen lämnar han sin post då han känner att det är dags att lämna över ansvaret till någon annan.

– Det krävs ett oerhört engagemang, driv och energi för att inneha de roller jag har i BIK Karlskoga. Jag känner att det med tiden har blivit allt svårare att mobilisera den kraft som uppdraget kräver. Det mest rättvisa, både mot mig själv och mot klubben i mitt hjärta, är därför att lämna över till någon annan, säger sportchef Yngveson via klubbens hemsida .

Torsten Yngveson kommer att fullfölja sitt uppdrag under resterande del av säsongen 2026/27. Sedan lämnar han alltså rollen. Sportchefen jobbar nu för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för sin efterträdare.

– Nu handlar det om att lägga all kraft på det vi har framför oss. Vi har en säsong att spela klart och en sportslig situation som vi tillsammans behöver göra allt för att förändra. Samtidigt är det viktigt att vi börjar blicka framåt och säkerställer att klubben står väl rustad inför nästa säsong. Jag kommer att göra allt jag kan för att bidra till det under den tid jag har kvar i min roll, säger Torsten Yngveson.

Letar ny sportchef: "Inte lätt att ersätta"

BIK Karlskoga har påbörjat arbetet med att rekrytera en ny sportchef som ska ersätta Torsten Yngveson efter säsongen.

– Vi är givetvis ledsna över att Torsten slutar, men respekterar självklart hans beslut. Torsten har under sina år i BIK Karlskoga varit HockeyAllsvenskans mest framgångsrika sportchef och kommer inte att bli lätt att ersätta, säger klubbens ordförande Mats Boquist.