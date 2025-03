Karlskogas storslam: Blir årets sportchef

Årets målvakt, årets back, årets tränare – och årets sportchef.

BIK Karlskoga tar storslam efter hockeyallsvenskans grundserie 2024/25 – när Torsten Yngveson prisas.

Torsten Yngveson. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård.

Veckan efter grundseriens slut 2024/25 inleddes med att Samuel Jonsson prisades som årets målvakt i Hockeyallsvenskan. Nu, under fredagen kan Bofors-klubben konstatera att man tar storslam med individuella priser.



Efter att Henrik Larsson tagit hem årets back och Dennis Hall årets tränare, meddelar nu ligan att sportchefen, Torsten Yngveson även prisas.



”Efter en stark avslutning på förra säsongen, där Karlskoga pressade Brynäs i semifinalen, valde majoriteten av spelarna att stanna. Med en stabil stomme på plats har laget byggt vidare och förstärkt smart med väl valda nyförvärv – en kombination som gett resultat.



Med 112 inspelade poäng satte laget nytt klubbrekord för en grundserie, samtidigt som defensiven varit den starkaste i ligan sedan Timrå 2020/21 med ett snitt på endast 2,00 insläppta mål per match. På hemmaplan var Karlskoga bäst i ligan med 65 poäng, en nivå ingen nått sedan Björklöven 2019/20. Och när 2025 började staplade laget tolv raka segrar – den längsta segersviten för att inleda ett år i HockeyAllsvenskans historia.”, skriver ligan i pressmeddelandet.



52-åringen från Mariestad gör sin elfte säsong på sportchefsstolen och får under söndagen se sitt lag kliva in i en kvartsfinal mot IK Oskarshamn.

Juryns Topp fem:

1. Torsten Yngveson, BIK Karlskoga

2. Daniel Stolt, Kalmar HC

3. Niklas Wikegård, Djurgården Hockey

4. Emil Georgsson, Södertälje SK

5. Nicklas Danielsson, Almtuna IS