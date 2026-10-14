Spikade igen – för första gången

Mora IK tog en säker trepoängare inför hemmapubliken i Wibe Arena under onsdagskvällen. Nykomlingen Visby/Roma besegrades med 3–0 efter att Tobias Johansen Breivold stoppat samtliga skott och hållit nollan.

Mora fick en drömstart på matchen inför de 1 204 åskådarna under oktoberkvällen. Redan efter drygt två minuters spel spräckte Tobias Ekberg målnollan genom att sätta 1–0, assisterad av Svante Sjödin och Oliver Tärnström. Efter den tidiga kallduschen tog gästerna timeout redan efter knappt åtta minuter, och efter en mållös mittenperiod stod sig uddamålsledningen långt in i den sista akten.

I den tredje perioden skruvade hemmalaget upp tempot och fick utdelning. Oliver Tärnström utökade till 2–0 efter 41.40, och drygt fjorton minuter senare fastställde Karl Umegård slutresultatet till 3–0 efter förarbete från Nils Juntorp. Slutskedet präglades dessutom av känslor och utvisningar där bland annat Matchstraff/Roughing delades ut.

I Moramålet storspelade Tobias Johansen Breivold genom att rädda alla 18 skott och hålla nollan. Joona Voutilainen i Visby/Roma-kassen stod för en svettig insats med 36 räddningar på 39 skott samt en räddad straff.

Mora IK – Visby/Roma HK: 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

Mora: Tobias Ekberg, Oliver Tärnström, Karl Umegård

Visby/Roma: –

Skott: 39–18 (12–5, 17–9, 10–4)

Publik: 1 204

