Succéjunioren belönas på nytt: ”En frisk fläkt”

Succén under första tiden i Hockeyallsvenskan har inte gått obemärkt förbi. Nu, efter landslagsdebuten, belönas Tim Thomsson även med ett nytt avtal av Mora IK.

– Jag har alltid sett upp till killarna som spelar i A-laget, har han tidigare berättat för hockeysverige.se.

Tim Thomsson skriver på ett nytt avtal med Mora. Foto: Bildbyrån (montage).

Backar vi tillbaka bandet till årskiftet så ser vi en U20-back, med en lovande höst bakom sig, men utan chanser i A-laget. Nu, en dryg månad senare, har vardagen blivit en helt annan för Tim Thomsson.

Under torsdagen meddelar Mora att 18-åringen belönas med ett seniorkontrakt över 2026/27. Detta efter succéstarten i Hockeyallsvenskan där sju assist trillat in på de tolv första matcher.

”När möjligheten kom tog Tim verkligen för sig. Han klev in i A-laget som en frisk fläkt och visade både mod och mognad i sitt spel”, skriver klubben bland annat på sin hemsida.

Men detta är bara en av flera belöningar som följt efter de starka prestationerna. Thomsson kommer nu nämligen rykande färsk från sin första samling med det svenska landslaget. Detta när Team 19 påbörjade sin resa mot JVM 2027, med spelare födda 2007.

– Det är skitkul. Väldigt stort, en barndromsdröm som slår in. I söndags på kvällen ringde agenten och sa att jag var uttagen. Det var jättestort och jättekul, jag blev bara glad. Det har gått fort från debut i A-laget till att nu få det här beskedet att de tycker att jag har gjort det bra. Det har gått bra men så här bra fattade jag inte, berättade löftet nyligen för hockeysverige.se.

Source: Tim Thomsson @ Elite Prospects