I Anders Grönlunds debut för AIK blev det onödigt spännande – och mängder med mål.

Det var den tidigare SSK-forwarden Ludvig Blomstrand som stod för tre mål mot Södertälje på onsdagen i AIK:s 5–4-seger.

Ludvig Blomstrand i SSK-tröjan mot AIK 2020.

Foto: Bildbyrån

Ludvig Blomstrand, 32, är en erkänt stor poängplockare i Hockeyallsvenskan. Under sina nio säsonger i Hockeyallsvenskan har han gjort 212 poäng på 321 matcher.

Efter att ha gjort fyra och ett halvt år i Södertälje under två olika sejourer bytte han inför förra säsongen till Nybro Vikings. Där blev det 31 poäng på 39 matcher. Men i år blev det i stället en flytt till AIK.

AIK-seger efter avgörande mål i förlängningen

Mot Södertälje gjorde han hela tre mål när AIK först snodde åt sig en stor 4–1 ledning. Av de fyra första målen stod han för tre och Daniel Ljungman för ett. Det skulle dock efterföljas av en rejäl kollaps från AIK. De tvingades till förlängning efter att SSK hämtat upp och kvitterat till 4–4.

Där lyckades Daniel Ljungman till slut avgöra med sista målet och slutresultatet i 5–4 till AIK.

Matchen var förövrigt speciell av den anledningen att den tidigare svenska mästaren Anders Grönlund debuterade för AIK.