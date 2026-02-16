AIK stod för en klart godkänd bortamatch mot serieledande Björklöven.

Men vem – om inte den tidigare Djurgårdsspelaren Daniel Brodin skulle sänka laget.

I en jämn tillställning stod han för matchens enda mål i Umeå.

Daniel Brodin, Björklöven. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

AIK gjorde en i mångt och mycket stark bortamatch i Umeå, men nekades länge av Frans Tuohimaa i Björklövens mål.

I mitten av den andra perioden stod ”Löven” för ett riktigt läckert anfall vilket öppnade målskyttet i matchen. Daniel Brodin avslutade en effektiv omställning genom att hitta in bakom Victor Brattström.

Det var den tidigare Djurgården-spelarens första mål för Björklöven. 36-åringen och hans fjärdekedja lyckades med det avgöra en riktigt tajt match. Förra säsongen var Daniel Brodin med i det Djurgården-lag som slog ut AIK i den Hockeyallsvenska-finalen.

Mot slutet försökte Björklöven stänga matchen i en kontring – då blev det gruff. Spelare från båda lagen rök ihop och det blev ändå inga utvisningar.

Båda bröderna återkom i spel

Matchen innebar också en återkomst för två bröder.

Marcus Björk var tillbaka i sin barndomsklubb Björklöven, medan lillebror Christoffer i AIK återkom efter 300 dagars skadefrånvaro. Något du kan läsa mer om här!

För AIK:s del gav förlusten ett allt tuffare läge i kampen om att säkra en topp sex-placering. Med 71 inspelade poäng har man nu bara fyra poäng ned till Mora som är sjua.