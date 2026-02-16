AIK-kuggen gör comeback – efter över 300 dagar
AIK får förstärkning till bortamatchen mot Björklöven.
Viktige centern Christoffer Björk är tillbaka – efter 300 dagars frånvaro.
Även Björklöven får nytt blod in i uppställningen.
Christoffer Björk skadade sig allvarligt i match två av den hockeyallsvenska finalen mellan AIK och Djurgården i våras.
Skadan inträffade den 18 april.
I slutet av januari började han träna för fullt igen. Men nu står det klart att Christoffer Björk kan spela matcher igen. I det tuffa bortamötet med Björklöven i kväll är centern tillbaka. Detta i matchen mot sin moderklubb.
Samtidigt gör en annan Björk, storebror Marcus säsongsdebut i Hockeyallsvenskan. Han gör sin första match för Björklöven sedan övergången från Finland och därmed går in i första backpar för sin moderklubb. Tidigare har den förre SHL-backen inte gjort en enda seniormatch för ”Löven”.
Förra säsongen var hans bästa hittills
Förra säsongen var AIK:s Christoffer Björks bästa poäng- och spelmässigt, då han stod för 28 poäng varav tolv mål i grundserien.
Även i slutspelet var han stark, och bidrog med sju poäng på 15 matcher fram till skadan i den andra finalmatchen mot Djurgården.
