Han blir nästa talang att A-lagsdebutera i MoDo

MoDo har redan testat ett gäng spännande talanger i A-laget under försäsongen. Nu kan Hockeysverige.se berätta att Theodor Knights blir nästa löfte att få chansen.

– En lojal spelare som hela laget kan luta sig mot. En trygg spelare att ha i laget, säger MoDo:s J20-tränare Emil Svelander.

Theodor Knights, här under TV-pucken, får göra A-lagsdebut i MoDo.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Theodor Knights fick chansen med Småkronorna under Hlinka Gretzky Cup för en dryg månad sedan. Till vardags spelar 17-åringen i MoDo, dit han flyttade från Almtuna under den förra säsongen. Där har backen inlett starkt och imponerat.

Nu väntar också ett första framträdande i A-laget. Under morgondagens match mot Timrå i SCA Cupen kommer löftet att finnas med i laget.

– En fantastisk lagspelare, till att börja med. Han spelar väldigt uppoffrande och är lojal mot att göra det han är bäst på: Att försvara, spela fysiskt och täcka skott. Det är han väldigt medveten om att det är hans styrkor. En lojal spelare som hela laget kan luta sig mot. En trygg spelare att ha i laget, säger Emil Svelander inför hans debut.

MoDo har testat flera talanger under försäsongen

Under försäsongen har MoDo plockat upp flera löften från J20-laget. Inför säsongen i Hockeyallsvenskan är signalerna också att man kommer vilja prova fler egna spelare i A-laget.

Hur har det varit som J20-tränare att få se så många få chansen i A-laget?

– Det är jättekul. Elton (Hermansson), Milton (Gästrin), Oliver (Svensson), Hugo (Hallin) och Ebbe (Lundberg) som har varit med har också gjort det bra. Sen har vi en back som heter Sebastian Peter, född 2006, som var med mot Skellefteå och gjorde det bra. Det är superkul och jag tycker att vi har många spelare nu som klarar av att komma upp och göra matcher i Hockeyallsvenskan med MoDo. Vi arbetar efter vår värderade riktning i juniorverksamheten där långsiktighet, arbetaranda och ödmjukhet är våra nyckelord.

Inför den kommande säsongen har J20-laget också förändrats en hel del, som väntat. Nya spelare har kommit in underifrån samt ett par nyförvärv utifrån har anslutit.

– Jag tycker att vi har ett robustare lag än förra säsongen. Vi är tyngre, äldre och lite bredare. Det känns kanonbra och jag har fått in två nya kollegor som är grymma. En assisterande i Markus Eklund som jag trivs jättebra med och Gustav Griborn har också kommit in som målvaktstränare med en stor kunskap och nyfikenhet. Det ser spännande ut och vi är anförda av vår lagkapten Felix Wassberg som även han har sett grymt bra ut.

Source: Theodor Knights @ Elite Prospects