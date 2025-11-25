Bryter kontraktet – klar för krislaget

Tidigare under tisdagen bröt Teemu Väyrynen sitt kontrakt med JYP.

Nu meddelar Södertälje att forwarden är klar för klubben.

– Vi hoppas att han ska hjälpa oss offensivt, säger sportchefen Emil Georgsson.

Teemu Väyrynen.

Foto: Elmeri Elo/Imago/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelade Liiga-laget JYP tidigare under tisdagen att man går skilda vägar med den tidigare Kalmar-stjärnan Teemu Väyrynen. Avtalet bröts på Väyrynens initiativ – och nu väntar en återkomst till Sverige.

Södertälje meddelar via sin hemsida att Väyrynen skrivit på ett kontrakt till 2027 med klubben.

– Teemu är en spelsmart center med erfarenhet från ligan. Vi hoppas att han ska hjälpa oss offensivt, säger sportchefen Emil Georgsson.

Snittade en poäng per match förra säsongen

Väyrynen har tidigare ett förflutet i Hockeyallsvenskan, då 28-åringen förra säsongen för 47 poäng (11+36) på 47 grundseriematcher för Kalmar.

Säsongen dessförinnan noterades han för 33 poäng (9+24) på 52 matcher och den här säsongen har Väyrynen producerat fyra poäng (2+2) på 21 matcher i en begränsad roll i JYP, där han snittat

Source: Teemu Väyrynen @ Elite Prospects