Sverre Rönningen hann knappt bli svettig i rivalmötet mot Björklöven.

Efter mindre än fem minuter fick MoDos nyförvärv matchstraff för en tackling på Matt Cairns.

Sverre Rönningen fick lämna efter tacklingen på Sverre Rönningen. Foto: Expressen/Skärmdump

Det hettade till tidigt i rivalmötet mellan MoDo och Björklöven under torsdagskvällen. Hemmalaget MoDo tog ledningen i genrepet inför HockeyAllsvenskan när backtalangen Hugo Hallin satte 1-0 efter mindre än en minuts spel.

Fem minuter in i matchen brakade det sedan loss mellan de båda lagen. Det hela började med att Sverre Rönningen delade ut en stygg tackling på Björklöven-backen Matt Cairns. Rönningen kom med fart och åkte med ryggen först in från sidan på Cairns som var låg i situationen eftersom att han sträckte sig efter pucken. Det blev sedan ilsket hos ”Löven” och Gustaf Kangas brottade ner Rönningen vilket ledde till ett större bråk mellan lagen.

Matt Cairns blev liggandes på isen en stund men kunde sedan ta sig ut i omklädningsrummet för egen maskin. Efteråt fick isen skrapas för att få bort blodet från Cairns till följd av tacklingen. Efter en kortare konferens kom domarna fram till att visa ut Sverre Rönningen som fick matchstraff för charging.

– Det är sådant som händer. Jag tycker själv inte att det är någon utvisning, säger MoDos Hugo Hallin i sändningen under pausen.

Björklöven gjorde två mål i powerplay

Björklöven fick sedan spela i ett fem minuter långt powerplay och fick även utdelning. Tim Theocharidis kvitterade till 1-1 bara några sekunder in i PP-spelet. Några minuter senare tog Björklöven även ledningen genom Liam Dower Nilsson som gjorde lagets andra mål i samma powerplay.

Matt Cairns kunde sedan återvända till spel för ”Löven” senare i den första perioden. MoDo kunde kvittera till 2-2 innan pausen då en annan ung spelare, William Falkenhäll, klev fram och blev målskytt.

MoDo vann därefter matchen med 5-4 efter straffläggning.

Source: Sverre Rønningen @ Elite Prospects