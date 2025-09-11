MoDo vinner rivalmötet och genrepet mot Björklöven med 5-4 efter straffar.

Då skickade Emil Larsson en pik till ”Löven”.

– Vi spelar tufft och de ligger ner, säger stjärnan i Expressens sändning.

Emil Larsson pikade Björklöven efter segern med MoDo i rivalmötet. Foto: Bildbyrån & Expressen (Montage)

Under torsdagskvällen spelade MoDo och Björklöven ett genrep inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan. Det bjöds på ett hett rivalmöte i den sista träningsmatchen för de båda lagen där det var heta känslor matchen igenom och stundtals märktes det knappt att det fortfarande bara är försäsong.

MoDo tog ledningen efter bara 52 sekunder genom backtalangen Hugo Hallin. Sedan skedde en uppmärksammad situation då MoDos nye backbjässe Sverre Rönningen fick matchstraff för en tuff tackling på Björklövens Matt Cairns. I det efterföljande powerplay-spelet kunde ”Löven” vända på matchen. 1-1 kom genom Tim Theocharidis innan Liam Dower Nilsson satte ledningsmålet för bortalaget.

William Falkenhäll hade uppvisning för MoDo

Hemmalaget kom dock tillbaka och 20-årige William Falkenhäll kvitterade till 2-2 med bara 50 sekunder kvar till paus. Falkenhäll hade även spelat fram till det första målet och stod för 1+1 samt var en av isens bästa spelare under matchens första period.

– Jag lade bara ut den och sedan var det bara att driva på mål och ha klubban i isen. Då händer det bra grejer. Det var skönt, säger Falkenhäll i Expressens sändning och fortsätter:

– Det är roligt när man får spela med så här bra spelare. Då får man försöka ta tillvara på det också. Rent spelmässigt funkar det bra.

I mittperioden kunde sedan MoDo återta sin ledning efter att nyförvärvet Linus Andersson satte 3-2. Björklöven skulle dock komma tillbaka i tredje perioden och återigen gjorde ”Löven” mål i powerplay. Gustav Possler klev fram och gjorde 3-3-målet men bara 26 sekunder senare tog MoDo ledningen igen. Stjärnvärvningen Emil Larsson prickade in 4-3 bakom Frans Tuohimaa i Björklövens mål. Det kom däremot att bli förlängning i Örnsköldsvik efter att Jacob Olofsson kvitterat till 4-4 i slutminuterna.

Emil Larsson skickar passning till Björklöven

Inga mål i övertidsspelet tvingade fram straffar för att kora en vinnare i kvällens tillställning. Den enda målskytten i straffläggningen blev Tyler Kelleher som därmed säkrade en prestigevinst för MoDo mot rivalen Björklöven. Efter matchen skickade Emil Larsson en pik till motståndet i matchen.

– Vi spelar tufft och de ligger ner. Det är därför vi får spela mycket boxplay. Jag tycker att de ramlar lätt i många närkamper och vi får skitutvisningar på det. Det är så det är, säger Larsson i Expressens sändning.

Nu är försäsongen snart över för lagen och nästa fredag är det premiär i HockeyAllsvenskan. MoDo ställs mot Östersund hemma i Ö-vik medan Björklöven spelar borta mot Mora i premiäromgången.

MoDo – Björklöven 5–4 SO (2-2,1-0,1-2,0-0,1-0)

MoDo: Hugo Hallin, William Falkenhäll, Linus Andersson, Emil Larsson, Tyler Kelleher (avgörande straff).

Björklöven: Tim Theocharidis, Liam Dower Nilsson, Gustav Possler, Jacob Olofsson.

Source: MoDo Hockey @ Elite Prospects