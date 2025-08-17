Nyförvärvet klev av för MoDo: ”Inte någon idé”

Lördagens final mot Luleå i Umeå Hockeycup slutade 2–6 för MoDo.

Dessutom klev nyförvärvet på backsidan, Sverre Rønningen, av efter halva matchen.

– Ska jag vara helt ärlig vet jag inte till hundra procent hur det är nu, svarar tränaren Mattias Karlin i ÖA.

Mattias Karlin och Sverre Rønningen. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots två fullträffar från Carl Mattsson kunde MoDo inte ta hem segern i finalen av Umeå Hockeycup. Lördagsmatchen mot Luleå slutade 2–6 och dessutom tog kanske det täta schemat i mini-turneringen ut sin rätt. 15 timmar och en halv match mot Luleå efter att Modo gått av isen mot Björklöven, klev nämligen nyförvärvet Sverre Rønningen av.



”Något strul med överkroppen”, sade Mattias Karlin i TV-sändningen av försäsongsmötet.



I Örnsköldsviks Allehanda utvecklar sedan tränaren kring sin nye backbjässe.



– Ska jag vara helt ärlig vet jag inte till hundra procent hur det är nu. Men vi kände nånstans att det inte är någon idé att chansa när vi hade sju backar tillgängliga. Hade det varit slutspel hade han kanske spelat, säger Karlin till tidningen, där han även ger sin syn på det täta matchandet.

– Det är långt ifrån optimalt. Det är ingenting vi kommer göra igen i alla fall, det är ett som är säkert. Men vi visste nånstans om förutsättningarna, att det skulle bli tufft. Det kan vara bra att få en sån här mental prövning också – även om det inte är något vi eftersöker igen.

”Där är de mil före oss”

Karlin menar samtidigt att hans lag inte är nära Björklöven och Luleå i special teams – än.



– Till och från gör vi det vi tränat på. Vi har tränat överbelastning, det är en del. Men vi har inte kört powerplay eller penalty killing. Både Björklöven och Luleå har ganska intakta lag från förra säsongen, vilket vi inte har. Då blir det tufft i special teams, där är de mil före oss, säger han i ÖA.



Läs mer om matchen HÄR.



Luleå – MoDo: 6–2 (1–1, 4–1, 1–0)

Luleå: Mathias Bromé (2), Filip Eriksson, Heikki Liedes, David Granberg, Jakob Ihs Wozniak.

MoDo: Carl Mattsson (2).