Luleå vinner försäsongscupen – efter storseger

Luleå säkrade SM-guldet i våras.

Nu kan man även titulera sig som mästare av Umeå Hockeycup efter lördagens 6–2-seger mot MoDo.

Luleå vinner Umeå Hockeycup.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Efter vårens SM-guld kan nu Luleå ställa in ytterligare en trofé i prisskåpet.

Under lördagen säkrade man segern i Umeå Hockeycup efter att man slagit MoDo med 6–2 i finalen av försäsongsturneringen.

Efter att bägge lagen gjort varsitt mål i den första perioden drog Luleå iväg målmässigt i mittakten, då man tack vare mål från nyförvärvet Heikki Liedes samt Mathias Bromé, David Granberg och storlöftet Jakob Ihs Wozniak kunde gå ifrån till en 5–2-ledning. Bromé fastställde sedan slutresultatet till 6–2 med sitt andra mål i matchen i den tredje perioden. Även nyförvärvet Filip Eriksson stod för en fullträff för Luleå i matchen.

Målvaktstalangen fick chansen

I MoDo blev nyförvärvet, tillika Luleå-bekantingen, Carl Mattsson tvåmålsskytt. Edvin Olofsson vaktade MoDos kasse och räddade 26 av 32 skott. I Luleå fick talangen Isak Sörqvist chansen mellan stolparna och stoppade 20 av 22 skott.

För Luleå fortsätter nu försäsongsmatchandet med en match mot Timrå på torsdag nästa vecka, innan man veckan därefter spelar CHL-premiär mot Zug. MoDo, å sin sida, fortsätter att matcha mot SHL-motstånd då man tar emot Brynäs på hemmais på torsdag nästa vecka.

Luleå – MoDo 6–2 (1–1, 4–1, 1–0)

Luleå: Mathias Bromé (2), Filip Eriksson, Heikki Liedes, David Granberg, Jakob Ihs Wozniak.

MoDo: Carl Mattsson (2).