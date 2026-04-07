Västerås fortsätter att tacka av spelare från årets trupp.

Senast att lämna är Svante Sjödin och Max Karlsson − som båda uppges flytta till allsvenska konkurrenter.

Max Karlsson och Svante Sjödin blir båda avtackade av Västerås. Foto: Bildbyrån

Västerås hade en riktigt tung säsong och tvingades spela kval för att hålla sig kvar i HockeyAllsvenskan. Där vann de med 4-1 i matcher mot Troja-Ljungby för att säkra kontraktet. Sedan dess står det klart att ett antal spelare lämnar klubben. Västerås har sedan tidigare redan bekräftat att Niklas Folin och Oscar Lawner inte blir kvar i VIK-tröjan. Nu står det klart att ytterligare två spelare kommer att fortsätta sina karriräer på annan ort.

Under tisdagen meddelar VIK att båda centrarna Svante Sjödin och Max Karlsson lämnar klubben.

− Vi vill passa på att tacka Max och Svante för deras insatser i Västerås IK och önskar båda lycka till framöver, säger assisterande sportchef Stefan Holmgren på klubbens hemsida.

Ryktas flytta till HA-konkurrenter

Svante Sjödin har tillbringat de två senaste säsongerna på lån hos Västerås från SHL-klubben Örebro. Han stod för tolv poäng på 29 matcher i Västerås den här säsongen men blev sedan återkallad av Örebro och han spelade alltså ingenting i Västerås under den andra halvan av säsongen. Totalt har Sjödin spelat 78 matcher för VIK de senaste två säsongerna. Till nästa säsong kommer han att flytta vidare. Expressen har uppgett att 20-åringen i stället är överens med Mora IK från och med säsongen 2026/27.

Max Karlsson kom till Västerås från SHL-klubben Rögle inför årets säsong. Han stod sedan för tio poäng på 46 matcher för VIK den här säsongen men det blir alltså endast en säsong i Västerås för 21-åringen. Han blir däremot också kvar i HockeyAllsvenskan. Enligt uppgifter ska centern i stället vara högaktuell för en flytt till Vimmerby nästa säsongen.

