Lämnar krisklubben − uppges gå till rivalen

Västerås IK bygger om efter ännu en krissäsong.

Nu meddelar VIK att Oscar Lawner och Niklas Folin är de första spelarna att lämna klubben.

Oscar Lawner och Niklas Folin har blivit avtackade av Västerås. Foto: Bildbyrån

Efter att ha varit i en nedåtgående trend under flera år nådde Västerås botten under årets säsong. De tvingades till kvalspel mot Troja-Ljungby, men vann där med 4-1 i matcher för att säkra kontraktet i HockeyAllsvenskan till nästa säsong.

Inför nästa säsong väntas VIK nu genomgå stora förändringar i spelartruppen. Under torsdagen har Västerås också meddelat de första spelarna som inte kommer att fortsätta i klubben efter årets säsong.

På sin hemsida meddelar Västerås att backen Niklas Folin och forwarden Oscar Lawner båda lämnar och kommer att fortsätta sina karriärer i andra klubbar.

− Vi vill passa på att tacka Niklas och Oscar för deras insatser i Västerås IK och önskar båda lycka till framöver, säger assisterande sportchef Stefan Holmgren i ett uttalande.

Oscar Lawner uppges gå från Västerås till Karlskoga

Niklas Folin, 32, kom till Västerås från MoDo inför säsongen 2024/25 och har tillbringat två säsonger i VIK-tröjan. Göteborgaren ansågs vara en viktig defensiv pjäs under sin första säsong i Västerås men under årets säsong har han blivit petad och varit in och ut ur laget under perioder. Totalt blev det sex poäng på 79 matcher för Folin i VIK. Tidigare i sin karriär har backen spelat 268 matcher i HockeyAllsvenskan samt 44 SHL-matcher, sedan han var med och förde upp MoDo till SHL 2023. Det är oklart var Folin kommer att fortsätta sin karriär.

Oscar Lawner, 25, inledde årets säsong i SHL-klubben Linköping men fick sparsamt med istid och bröt sitt avtal för att flytta till Västerås. Där har Lawner sedan varit en toppforward för VIK. Han stod för 17 mål och 34 poäng på 47 matcher under grundserien, och kom därmed tvåa i både interna skytteligan och interna poängligan. I kvalet stod han sedan för 1+3 på de fem matcherna. Nu lämnar dock forwarden Västerås, men han ser ut att bli kvar i HockeyAllsvenskan. I januari avslöjade nämligen Expressen att Oscar Lawner är överens med Västerås rival BIK Karlskoga från och med nästa säsong. Tidigare i sin karriär har Lawner spelat 225 SHL-matcher för Färjestad och Linköping.

