Felix Carell har gjort avtryck i Hockeyallsvenskan i Kalmar HC – på tre matcher har försvararen noterats för två mål. Nu öppnar 19-åringen för en fortsättning i Hockeyallsvenskan.

– Jag har kommit in i gruppen på ett väldigt bra sätt, säger Carell till Barometern.

Felix Carell har gjort succé i Hockeyallsvenskan. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Felix Carell har inlett säsongen 25/26 i Hockeyallsvenskan med Kalmar. Försvararen plockades in på lån från Malmö Redhawks och kontraktet sträcker sig oktober ut. Under sina första tre matcher i Hockeyallsvenskan har 19-åringen stått för två mål.

Carell är fostrad i Malmö och har tidigare testat på seniorhockey under en match med IK Pantern i Hockeyettan. Till Barometern säger han att han är en late bloomer.

– Det har kommit med mitt J20-år förra säsongen och nu är jag här. Malmö vill ha in mig i seniorhockeyn för att jag ska kunna ta en plats, utveckla mig ännu mer och bli en A-lagsspelare. Kalmar HC har tagit emot mig väldigt bra och jag har kommit in i gruppen på ett väldigt bra sätt.

Kalmar HC överraskade under fjolårssäsongen och har inlett den här säsongen med två vinster på tre matcher. Felix Carell öppnar själv för en förlängning med klubben.

– Jag har inte hört jättemycket, men det förs säkert en dialog. Klart att det var en skillnad att komma hit, det går snabbare och en bättre nivå, men tycker att jag har anpassat mig på ett bra sätt.

