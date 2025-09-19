Björklöven vann premiären – till slut

Björklöven vann med 2–1 efter straffar

Liam Dower Nilsson matchvinnare för Björklöven

Hugo Orrsten målskytt för Mora

Björklöven vann en riktigt jämn match mot Mora i Hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Liam Dower Nilsson blev hjälte i straffläggningen.

AIK nästa för Björklöven

Första perioden blev mållös. Det var först 5.00 in i andra perioden som Björklöven tog ledningen genom Anton Malmström framspelad av Marcus Nilsson och Gustav Possler.

5.27 in i tredje perioden nätade Moras Hugo Orrsten på pass av Oskar Asplund och Martin Fransson och kvitterade. I straffläggningen var det Björklöven som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Liam Dower Nilsson för.

När lagen senast möttes blev det seger för Mora med 5–1.

I nästa match möter Mora Östersunds IK hemma och Björklöven möter AIK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 24 september 19.00.

Mora–Björklöven 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Smidjegrav Arena

Andra perioden: 0–1 (25.00) Anton Malmström (Marcus Nilsson, Gustav Possler).

Tredje perioden: 1–1 (45.27) Hugo Orrsten (Oskar Asplund, Martin Fransson).

Straffar: 1–2 (65.00) Liam Dower Nilsson.

Nästa match:

Mora: Östersunds IK, hemma, 24 september

Björklöven: AIK, hemma, 24 september