Straffhjälten: "Mycket saltlakrits"

Modo vann i Kalmar efter Emil Larssons straffavgörande. Foto: Bildbyrån

Mattias Karlin fick lämna MoDo Hockey under uppmärksammade former under den förra säsongen. Idag ställdes den förre Modo-tränaren för första gången mot sin gamla klubb när de gästade Karlins nuvarande klubb Kalmar HC.

-- Det är min moderklubb, så det är klart det speciellt. Men till syvende och sist är det tre poäng vi ska spela om, sa Karlin inför matchen i TV4.

"Nästan hopplöst att spela"

Det var dock Karlins gamla gäng som var bäst i den första perioden. Drygt sju minuter in i matchen skulle Oscar Pettersson rättvist ge gästerna ledningen i matchen. En ledning som stod sig perioden ut.

-- Vi behöver börja leverera pucken till varandra, det sitter i betongen där ute. Vi har ett motståndarlag som åker lite skridskor, vi sätter oss i skiten för ofta. Jag vet inte hur mycket turnovers vi hade i mittzon och då blir det nästan hopplöst att spela, sa Kalmar-tränaren Mattias Karlin inför den andra perioden.

Och nog började Kalmar leverera pucken till varandra. För bara 33 sekunder in i andra akten Viktor Klingsell fram Marcus Limpar Lantz på den bortre stolpen och kvitteringen var ett faktum.

-- Men vad är det för passning?, sa TV4:s Johan Tonberg i sändningen.

"Bra häng med gubbarna"

Den tredje perioden blev sedan mållös, precis som förläningen. I straffläggningen kunde sedan Emil Larsson och Carl Mattsson bli målskyttar för Modo och skicka extrapoängen till Ö-vik.

-- Jag visste vad jag skulle göra och det var skönt att se den gå i. Det är en bra straff, säger Emil Larsson efter matchen.

Inför den långa hemresan hem till Ö-vik fick Larsson frågan vad favoritgodiset är på bussresan.

-- Mycket saltlakrtis är det i min godispåse. Saltlaktris får man i sig lite salt. Vi planerar att vara hemma vid nio imorgon bitti, så det blir bra häng med gubbarna här nu.

Kalmar - Modo 1-2 (0-1, 1-0, 0-0)

Kalmar: Marcus Limpar Lantz

Modo: Oscar Pettersson, Emil Larsson