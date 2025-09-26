Straffar avgjorde när Troja-Ljungby vann mot Östersunds IK

Troja-Ljungby vann med 4–3 efter straffar

Troja-Ljungbys Jonathan Wikström tvåmålsskytt

Calle Wäng avgjorde för Troja-Ljungby

Östersunds IK tog emot Troja-Ljungby hemma i en riktigt jämn match i hockeyallsvenskan. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen, och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–0, 3–1, 0–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Calle Wäng för.

Den första perioden slutade mållös. Efter 29 sekunder i andra perioden gjorde Troja-Ljungby 0–1 genom Jonathan Wikström.

Östersunds IK kvitterade till 1–1 genom Samuel Solem efter 8.19 av perioden.

Troja-Ljungby gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Linus Skager och Jonathan Wikström. Östersunds IK reducerade och kvitterade till 3–3 genom Adrian Carnebo och Anton Kklint med 55 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 55 sekunder kvar att spela. I straffläggningen var det Troja-Ljungby som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Calle Wäng för.

Det här var Troja-Ljungbys andra uddamålsseger.

Östersunds IK ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Troja-Ljungby ligger på sjunde plats.

Östersunds IK tar sig an Björklöven i nästa match hemma lördag 27 september 18.00. Troja-Ljungby möter Bik Karlskoga borta söndag 28 september 14.00.

Östersunds IK–Troja-Ljungby 3–4 (0–0, 1–3, 2–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Andra perioden: 0–1 (20.29) Jonathan Wikström, 1–1 (28.19) Samuel Solem, 1–2 (30.18) Linus Skager, 1–3 (33.39) Jonathan Wikström.

Tredje perioden: 2–3 (42.54) Adrian Carnebo, 3–3 (59.05) Anton Kklint.

Straffar: 3–4 (65.00) Calle Wäng.

Nästa match:

Östersunds IK: IF Björklöven, hemma, 27 september

Troja-Ljungby: BIK Karlskoga, borta, 28 september