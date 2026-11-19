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GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det kändes som att matchen aldrig skulle komma igång. Först var det en tyst minut för den bortgångne legendaren Jan-Erik Lyck. Sen skulle ett par juniorspelare prisas för sina insatser under året. Sen skulle Försvarsmakten (!) hyllas. Sen var det dags för lineup. Sen "Brynäs hej, hej" och sen var det dags för nedsläpp.

Man kan förstå varför Luleåklacken (som höll låda som alltid här i Gävle!) skanderade "Vi vill se hockey".

Till sist fick vi göra det. Och det var en ganska konstig match där Brynäs IF kom ut bäst, men där Luleå Hockey kvävde hemmalaget ju längre vi gick i förstaperioden. Och så gjorde man också två backmål genom Jesper Sellgren och Oskari Laaksonen som båda gjorde sina första mål för säsongen.

Sellgrens mål var allt annat än ett typiskt backmål. Han kom fri med målvakten Magnus Chrona och satte kyligt 1-0. Friläget kom sedan geniet/galningen Axel Rindell först tagit ett skott som blockerats, sen åkt in i Johannes Kinnvall (!) vilket gjorde att båda backarna blev ospelbara och plötsligt var Sellgren fri.

Jag vet faktiskt inte hur många mål som Rindell varit direkt skyldig till så här långt. De är i alla fall många. Samtidigt har han nog bidragit till lika många framåt. Och jag måste säga att det ökat mitt underhållningsvärde, som Brynäsreporter, att man har den finske backen i laget.

Även om jag förstår de supportrar som sliter sitt hår varenda match. Rindell är en unikt märklig spelare i dagens hockeyvärld.