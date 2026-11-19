Jacob Johansson har förlängt sitt avtal i Timrå.

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Trots att Jonas Gunnarsson nu kommit in för att ersätta Frederik Dichow har Timrå och Mikael Gath valt att gå hårt på Jacob Johansson. Men med insatser som den under torsdagen, mot Örebro, är det lätt att förstå.

Inför nedsläpp vid 8–2-segern mot Örebro presenterades det nya kontraktet skrivet till och med 2028/29.

– Det känns fantastiskt bra att få fortsätta representera Timrå IK. Jag trivs väldigt bra både i laget och i föreningen och känner att vi har något riktigt bra på gång. Det finns en tydlig ambition att hela tiden utvecklas och bli bättre, och det är en resa jag verkligen vill fortsätta vara en del av, säger Jacob Johansson själv på lagets sajt och fortsätter:

– Som målvakt vill man alltid spela så mycket som möjligt och hjälpa laget att vinna matcher. Jag känner ett stort förtroende från både ledarstaben och mina lagkamrater. Det ger en trygghet i spelet och en motivation att fortsätta utvecklas. Nu ser jag fram emot att fortsätta jobba hårt och bidra till att vi tar ytterligare steg tillsammans.

"Han håller en hög nivå i SHL"

Johansson anslöt till Timrå inför säsongen 2020/21 och har varit en bärande spelare sedan han hjälp klubben tillbaka till SHL. Under torsdagen blev det 27 räddningar mot Örebro.

– Jacob har visat vilken betydelse han har för vårt lag. Han är en stabil och erfaren målvakt som vi vet vad vi får av varje dag. Han har tagit ett stort ansvar under säsongen och visat att han håller en hög nivå i SHL. Därför känns det väldigt bra att vi har kommit överens om en fortsättning, säger sportchefen Kent Norberg på lagets sajt.

Timrå – Örebro: 8–2 (1-0, 1-1, 6-1)

Timrå: Lander (2), Genborg (3) , Mclaughlin, Hardegård, Heikkinen

Örebro: Karlkvist, Mastomäki