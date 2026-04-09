Stjärnan fälls – stängs av i inledningen av nästa säsong

Södertäljes A.J. Vanderbeck tacklade Björklövens Axel Ottosson i den avgörande semifinalsmatchen.

Södertäljeforwarden åkte på matchstraff och händelsen anmäldes.

Beslutet är fattat, disciplinnämnden har kommit fram till att Vanderbeck fälls.

Därmed missar han inledningen på nästa säsong.

Södertäljes Andrew Vanderbeck fälls efter matchstraffet

Foto: Bildbyrån

Under gårdagens semifinalmatch mellan Björklöven och Södertälje tog det inte längre än 55 sekunder av den tredje perioden innan Andrew Vanderbeck sätter en tackling på hemmalagets Axel Ottosson.

Tacklingen träffar Ottossons huvud, vilket resulterades med ett matchstraff och en upprörd Vaderbeck. I och med att tacklingen sker från blindside innebär det en stor skaderisk och Södertäljes Vanderbeck anmäldes för Illegal check to head.

Nu har Disciplinnämnden fattat ett beslut.

Andrew Vanderbeck fälls och stängs av samt behöver betala 8 000 kronor i böter. Eftersom att Södertälje åkte ut efter gårdagens förlust mot Björklöven kommer avstängningen gälla från den 18 september t.o.m den 23 september.

