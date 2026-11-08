Allsvenske tränaren klar för oväntad comeback – som spelare

Stefan Gråhns gör comeback som spelare.

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Som spelare var Stefan Gråhns en stark allsvensk profil som framför allt tillbringade flera år i Södertälje men även spelade för flera andra HA-klubbar.

Han avslutade dock karriären 2020 men gjorde ett par inhopp i Division 2 med Åker/Strängnäs HC mellan 2022 och 2024. Därefter har Gråhns dock sadlat om och blivit tränare. Han coachade Södermanlands lag i TV-pucken under flera år och var verksam i Södertälje under flera år i olika roller, allra främst som J20 -tränare.

2025 anställdes dock Gråhns som ny assisterande tränare i Östersunds IK bredvid huvudtränaren Mikael Holmqvist. 44-åringen gör nu sin andra säsong i båset som en allsvensk tränare.

ÖIK-tränaren Stefan Gråhns gör comeback – i Frösö IK

Men nu står det också klart att Stefan Gråhns gör comeback på isen.

Inför årets säsong startade nämligen Frösö IK upp sitt A-lag igen, för första gången på 25 år, och klev in i Division 3. Nu presenterar Östersundsklubben också att Stefan Gråhns ansluter till laget och är klar för spel i Hockeytrean. Gråhns har då redan hunnit debutera för Frösö och det blev en framgångsrik comeback.

Frösö hade inlett säsongen med tre raka förluster men i matchen mot Svenstaviks HK vann laget med hela 21-0. Stefan Gråhns fanns då med på isen och stod för sju poäng (1+6) i överkörningen. Därmed var Gråhns en av lagets mest framträdande spelare i sin första hockeymatch på flera år.

Var med och spelade upp Örebro till SHL

Stefan Gråhns har Södertälje som moderklubb och kom fram i klubben som ung. Efter ett par starka säsonger i AIK värvades sedan Gråhns hem till SSK och spelade i Elitserien med klubben under tre säsonger mellan 2007 och 2010. Därefter kom Gråhns också att spela för Växjö i SHL och han representerade även Oskarshamn , Leksand , Almtuna , Örebro , Troja-Ljungby , Karlskrona och Västerås i HockeyAllsvenskan.

Säsongen 2013/14 var Gråhns med när Örebro gick upp till SHL. Totalt under karriären spelade Stefan Gråhns 171 SHL-matcher samt gjorde 482 matcher i HockeyAllsvenskan. Med sina 769 utvisningsminuter är Gråhns också den spelare med tredje flest utvisningsminuter i Allsvenskans historia.