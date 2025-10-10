Nybro nollade – av sin tidigare målvakt

Vimmerby vann med 3–0 mot Nybro

Arvid Hurtig matchvinnare för Vimmerby

Andra raka förlusten för Nybro

Vimmerby vann på hemmaplan mot Nybro i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Vimmerby, 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

SSK nästa för Vimmerby

Den första perioden slutade 0–0. Arvid Hurtig gjorde 1–0 till Vimmerby 0.13 in i andra perioden på pass av Arvid Caderoth och Anton Carlsson. I tredje perioden gjorde Vimmerby 2–0 efter 9.14 genom Nick Bochen framspelad av Anton Carlsson och Filip Fornåå Svensson. Och med bara 8 sekunder kvar satte William Alftberg 3–0.

Vimmerby ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Nybro ligger på sjätte plats.

I nästa omgång har Vimmerby SSK hemma i VBO Arena, onsdag 15 oktober 19.00. Nybro spelar hemma mot Västerås söndag 12 oktober 16.30.

Vimmerby–Nybro 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 1–0 (20.13) Arvid Hurtig (Arvid Caderoth, Anton Carlsson).

Tredje perioden: 2–0 (49.14) Nick Bochen (Anton Carlsson, Filip Fornåå Svensson), 3–0 (59.52) William Alftberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-0-3

Nybro: 2-0-3

Nästa match:

Vimmerby: Södertälje SK, hemma, 15 oktober

Nybro: Västerås IK, hemma, 12 oktober