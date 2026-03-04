SSK:s smäll: Målkungen saknas i kvartsfinalsjakten

Carter Ashton, 34, har gjort flest mål i Södertälje under säsongen.

Nu står det klart att han missar avslutningen på grundserien, rapporterar LT.

– Spel den här veckan är uteslutet, säger SSK:s tränare Andreas Johansson till tidningen.

Carter Ashton kommer inte kunna bidra i avslutningen av serien. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Södertälje SK jagar direktplatsen till kvartsfinalen av Hockeyallsvenskan. Med sina 71 inspelade poäng ligger man med två omgångar kvar bara en poäng bakom IK Oskarshamn som just nu är sexa.

Därför är det dålig tajming att två viktiga pjäser saknas i Södertälje inför serieavslutningen mot Vimmerby och Karlskoga.

Stjärnan saknas: ”Uteslutet”

Felix Öhrqvist har kallats tillbaka av Linköping. För Länstidningen i Södertälje berättar Andreas Johansson att backen kallats tillbaka.

Med det kommer han av allt att döma att spela för LHC mot HV71.

– Felix är tillbakakallad av Linköping och spelar åtminstone inte mot Vimmerby, sedan får vi se, säger han.

Det innebär att Albin Carlson kliver in.

Men att Carter Ashton saknas kan nog slå ännu lite värre. För forwarden har varit målbäst i hela SSK med sina 18 mål och kommer inte hinna göra fler i grundserien. Det står klart att han nu missar avslutningen.

