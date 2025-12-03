Nyförvärvet spräcker målnollan – i SSK:s seger

SSK vann med 4–3 mot Nybro

Jonas Ahnelöv avgjorde för SSK

Andra förlusten i följd för Nybro

Det blev dramatiskt när SSK vann mot Nybro i HockeyAllsvenskan på onsdagen. Laget vann med 4–3 (1–0, 2–1, 1–2) borta i Liljas Arena.

Nybro–SSK – mål för mål

SSK tog ledningen efter nio minuters spel genom Filip Engarås efter pass från Felix Öhrqvist och Jonas Ahnelöv.

SSK utökade ledningen genom Carter Ashton efter 7.47 i andra perioden.

Nybro reducerade dock till 1–2 genom Hugo Gabrielson med 2.35 kvar att spela av perioden.

Efter 18.31 gjorde SSK 1–3 genom William Eriksson.

Nybro gjorde 2–3 genom Joachim Rohdin med 4.26 kvar att spela av matchen.

SSK gjorde 2–4 genom Jonas Ahnelöv med 50 sekunder kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Felix Olsson reducerade dock för Nybro med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Det här var Nybros tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även SSK:s tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Nybro nu ligger på åttonde plats i tabellen och SSK är på tionde plats. Noteras kan att SSK sedan den 7 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Nybro möter Kalmar i nästa match hemma fredag 5 december 19.00. SSK möter samma dag Troja-Ljungby hemma.

Nybro–SSK 3–4 (0–1, 1–2, 2–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (9.11) Filip Engarås (Felix Öhrqvist, Jonas Ahnelöv).

Andra perioden: 0–2 (27.47) Carter Ashton (Roope Laavainen, William Eriksson), 1–2 (37.25) Hugo Gabrielson (Miikka Pitkänen), 1–3 (38.31) William Eriksson (Roope Laavainen, Patrik Zackrisson).

Tredje perioden: 2–3 (55.34) Joachim Rohdin (Theo Jacobsson, Alexander Molldén), 2–4 (59.10) Jonas Ahnelöv, 3–4 (59.48) Felix Olsson (Fredrik Granberg, Måns Krämer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-0-3

SSK: 3-0-2

Nästa match:

Nybro: Kalmar HC, hemma, 5 december

SSK: IF Troja-Ljungby, hemma, 5 december