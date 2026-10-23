SSK:s mardröm: "Tre försvann med skador"

Andreas Johansson tappar fler spelare.

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Så sent som för en vecka sedan 5–2-besegrade Södertälje Nybro Vikings , men då var då och nu är nu. När det var dags för returmöte på bortaplan stod istället Andreas Johansson mannar på förlorarsidan.

Slutsiffrorna skrevs till 1–3 trots en stark start från SSK.

– Vi skulle ha gjort några mål i första perioden när vi dominerade fullständigt. Det var väl det som höll kvar dem i matchen. Sen blev det lite tunt på folk, vi tappade lite med skador under matchen och fick gå ganska hårt, kort på centersidan, säger tränaren i TV4 efteråt.

– Sen hade vi inget riktigt tryck på slutet. Vi har ett jätteläge när det står 1–0 där vi spelar bort pucken när vi kommer fyra mot en. De gör 2–0 ganska fort efter det och där dör väl matchen lite grann. Vi hade inte riktigt krämen att göra massa mål idag, fortsätter han.

Johansson: "Två, tre spelare som försvann"

Just de där smällarna är också det som kanske oroar mest. Både Joni Ikonen och Ludvig Söderberg tvingades nämligen av, samtidigt som Andreas Johansson menar att Nolan Stevens kanske inte är så nära återkomst som man trott.

– Vi hade hoppats på det, säger tränaren om stjärnan och fortsätter:

– Vi vet inte riktigt faktiskt om jag ska vara helt ärlig, om det ljusnar något. Idag blev det mörkare med två, tre spelare som försvann mitt i matchen här med skador. Men det är så det är.

Vem den tredje spelaren är nämner inte Johansson. Teemu Väyrynen stannade på lite mindre speltid än sina kedjekamrater, och Gabriel Olsson var själv nere runt nio.

Nybro – Södertälje: 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Nybro: Stenman, Rohdin, Wersäll.

SSK: Souch.