SSK nollade Nybro – vann med 3–0
- SSK-seger med 3–0 mot Nybro
- SSK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Henrik Eriksson avgjorde för SSK
Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. SSK vann på hemmaplan mot Nybro i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).
Segern var SSK:s fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.
SSK–Nybro – mål för mål
SSK började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.47 slog Henrik Eriksson till framspelad av Filip Windlert och Patrik Zackrisson.
Efter 5.37 i andra perioden nätade Sebastian Dyk på pass av Daniel Norbe och Hampus Harlestam och gjorde 2–0.
Till slut kom också 3–0-målet genom William Eriksson assisterad av Hampus Harlestam och Sebastian Dyk efter 5.32 i tredje perioden.
Nybros nya tabellposition är tionde plats medan SSK är på sjunde plats. Så sent som den 4 december låg SSK på 13:e plats i tabellen.
Nästa motstånd för SSK är Kalmar. Nybro tar sig an Björklöven hemma. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.
SSK–Nybro 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Första perioden: 1–0 (2.47) Henrik Eriksson (Filip Windlert, Patrik Zackrisson).
Andra perioden: 2–0 (25.37) Sebastian Dyk (Daniel Norbe, Hampus Harlestam).
Tredje perioden: 3–0 (45.32) William Eriksson (Hampus Harlestam, Sebastian Dyk).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SSK: 4-0-1
Nybro: 1-0-4
Nästa match:
SSK: Kalmar HC, borta, 17 december 19.00
Nybro: IF Björklöven, hemma, 17 december 19.00
