SSK nollade Nybro – vann med 3–0

SSK-seger med 3–0 mot Nybro

SSK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Henrik Eriksson avgjorde för SSK

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. SSK vann på hemmaplan mot Nybro i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Segern var SSK:s fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

SSK–Nybro – mål för mål

SSK började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.47 slog Henrik Eriksson till framspelad av Filip Windlert och Patrik Zackrisson.

Efter 5.37 i andra perioden nätade Sebastian Dyk på pass av Daniel Norbe och Hampus Harlestam och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0-målet genom William Eriksson assisterad av Hampus Harlestam och Sebastian Dyk efter 5.32 i tredje perioden.

Nybros nya tabellposition är tionde plats medan SSK är på sjunde plats. Så sent som den 4 december låg SSK på 13:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för SSK är Kalmar. Nybro tar sig an Björklöven hemma. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

SSK–Nybro 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (2.47) Henrik Eriksson (Filip Windlert, Patrik Zackrisson).

Andra perioden: 2–0 (25.37) Sebastian Dyk (Daniel Norbe, Hampus Harlestam).

Tredje perioden: 3–0 (45.32) William Eriksson (Hampus Harlestam, Sebastian Dyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 4-0-1

Nybro: 1-0-4

Nästa match:

SSK: Kalmar HC, borta, 17 december 19.00

Nybro: IF Björklöven, hemma, 17 december 19.00