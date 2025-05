Sportchefen dementerar ryktet: ”Stämmer inte”

Frustrationen växer hos SSK-fansen samtidigt som fem forwards saknas.

Nu ger sportchefen, Emil Georgsson, svar kring några av de spelare som ryktats ansluta.

– Det stämmer inte över huvud taget, säger han till LT.

Foto: Emil Gergsson, Ryan Lasch och Patrik Zackrisson. Foto: Bildbyrån (montage).

Nej, det ser inte ut att bli någon Ryan Lasch i Södertälje SK igen.



Efter att Aftonbladet kommit med uppgifter om att den Hockeyallsvenska klubben ställt frågan till Lasch och hans representanter, går sportchefen Emil Georgsson nu ut och dementerar det hela i LT.



– Ah, nej det stämmer inte över huvud taget. Det finns inget intresse från vår sida. Jag har även svårt att se att vi skulle ha ekonomi till det, skrattar Georgsson.



Ryan Lasch gjorde sin första säsong i Sverige i just SSK (2010/11), men har sedan dess samlat på sig erfarenhet från VM, SHL och Liiga. Det är även just i finska Liiga som han nu kommer ifrån efter att det inte blivit någon fortsättning i Frölunda 2023. Under båda åren i Finland har den nu 38-årige veteranen producerat över 50 poäng.

Bekräftar intresset: ”Lite som Marcus Krüger”

Både målvaktssidan och backsidan är klar i SSK till 2025/26-säsongen, men trots investering utifrån har det börjat växa fram lite frustration kring supportrarna om att fler forwards ännu inte är klara.



För LT bekräftar Georgsson att man håller dörren öppen för Nolan Stevens som har ”massvis med altenativ” efter succéåret i laget, samt att det finns en dialog med Carter Souch, men att man känner sig osäker i och med de skador kanadensaren drog på sig under 2024/25.



Däremot menar Georgsson att ryktet om intresse för Patrik Zackrisson stämmer.



– Det finns en en dialog, absolut, och det har det funnits ett tag. En erfaren kille som gjorde en bra säsong i fjol och som spelat på hög nivå i många år. Vi har tagit in yngre killar och behöver blanda med ytterligare någon rutinerad som kan vara loket. Lite som Marcus Krüger varit för Djurgården, med att ta en stor roll i laget, säger han till LT och fortsätter om frustrationen:

– Det är klart att ju snabbare spelare är på plats desto bättre, men samtidigt vill vi ha in bra spelare. Hade vi velat ha in fem dåliga spelare hade det redan varit klart, men jag förstår att det är en spännande tid.