Hockeysverige.se:s statistikexpert Viktor Jansson, som driver sajten hockeysiffror.se, plockar ut fem spelare som förtjänar mer uppmärksamhet inför kommande säsong i HockeyAllsvenskan – om vi ser till den underliggande statistiken.

Kan han etablera sig som en offensiv toppspelare?

Är en av ligans mest effektiva spelare – förtjänar mer istid.

”Inleder som sjundeback – men kan bli en riktigt bra allsvensk back”

”Ett chansskapande och målskytte i toppklass”

”Andelen gjorda mål steg med hela sexton procentenheter med honom på isen”

Inför förra säsongen tittade jag närmare på några spelare i Hockeyallsvenskan som kanske inte alltid fick mest uppmärksamhet – men som på ett eller annat sätt imponerade i statistiken.

Inför den här säsongen tänkte jag göra samma sak igen och lyfta fram några namn som fångat mitt öga och som kan vara värda att följa under säsongen. Allt underlag är hämtat från hockeysiffror.se.

Linus Skager, Troja-Ljungby

Första spelaren vi tittar närmare på är en favorit i repris. Efter att ha plockats in från Hockeyettan under säsongen 23/24 och visat upp starka underliggande siffror, så var Linus Skager en av de första spelarna jag tänkte på när jag skulle komponera den här listan förra säsongen. Han var även spelaren jag skrev ner först den här säsongen.

För även om Skager har gjort sig ett visst namn i Hockeyallsvenskan vid det här laget är det mycket som är sig likt från förra säsongen.

Återigen kommer han från en säsong där speltiden varit upp och ner, och återigen visar han upp väldigt fina siffror under huven. Ifall vi tittar på spelarna i ligan som gjorde mer än 200 minuter i lika styrka, så hittar vi Skager på nionde plats över assist per speltid. Tittar vi på förstaassists så klättrar han upp på en sjätteplats. Säsongen innan var han tvåa i ligan i båda kategorierna, så vi kan nog påstå att vi har att göra med en av ligans allra främsta framspelare.





För att bli ett riktigt allvarligt hot skulle Skager behöva förbättra sitt skytte. Han tar en hel del avslut – topp-25 i ligan i skott på mål, per istid i lika styrka – men justerat för kvalitet i form av xG så är han inte topp-100 och endast 3 % av skotten han sköt på mål resulterade i mål. Säsongen innan var siffran drygt 5 %, även det lågt, så här finns uppenbar förbättringspotential för Skager.





Inför förra säsongen konstaterade jag att utmaningen för Skager var att lyckas bibehålla sitt fina spel i en större roll. Den utmaningen blev aldrig riktigt testad, men i sin nya klubb Troja-Ljungby kommer den med all sannolikhet att bli det, och det blir spännande att se om Skager till slut kommer ta nästa kliv och etablera sig som en offensiv toppspelare i Hockeyallsvenskan.

Lenni Killinen, Björklöven

Björklöven har alltid gott om offensiva stjärnor, och den här säsongen är inget undantag. Lenni Killinen räknas nog inte till den skaran av stjärnor, men har gjort ett mycket bra jobb längre ner i Björklövens kedje-hierarki.

“Spidern” ovan visar Killinens siffror i lika styrka, justerat för istid och relativt mot övriga forwards i ligan. Där han ligger lägst är just i istid. Han har bra inverkan på lagets siffror när han är på isen (möjligtvis med undantag för insläppta mål bakåt) och hans individuella siffror är väldigt starka.

Killinens relativa siffror är positiva för både avslut framåt och bakåt, samt gjorda mål framåt. Det vill säga, när han är på isen är Björklövens siffror bättre i de kategorierna än när han inte är på isen.

Sett till poäng per istid i lika styrka så ligger han på imponerande elfte plats i ligan (av spelare med minst tvåhundra minuter i lika styrka). Det ska dock sägas att det är en hel del andra-assists med där. Men även om vi bara tittar på målskytte (i lika styrka) så ligger han på fjortonde plats sett till istid. Han skapar också chanser och nosar på topp-30 i både avslut och chanser.

Killinen spelade bara ca 11 minuter per match i lika styrka förra säsongen och hade väldigt sparsamt med istid i special teams. I Björklövens forwardsuppställning är konkurrensen stenhård men Killinen är en powerforward som borde falla nye tränaren Magnus Bogren i smaken, så kanske kan han få en lite större roll till den här säsongen.

Elias Lindgren, Södertälje

Södertälje har en stor spridning på sina nyförvärv inför säsongen där de dels plockat in superveteraner som Patrik Zackrisson, Jonas Ahnelöv och Carter Ashton, och dels spelare som knappt har spelat seniorhockey i Karl Sterner och Filip Holst Persson. Elias Lindgren som hämtas in från Vimmerby får väl placeras någonstans däremellan.

Lindgrens säsong var intressant eftersom han så tydligt växte in i den Hockeyallsvenska kostymen under säsongens gång. I inledning av säsongen hade han svårt att få istid överhuvudtaget, men allt eftersom säsongen gick stegrades istiden och han avslutade säsongen – i backpar med brorsan Oskar som flyttat till Mora – med att vara en av backarna med mest istid i hela ligan.

Det var också uppenbart att Vimmerby mådde bra av att ha Lindgren på isen. Lagets siffror var betydligt bättre med honom på isen än utanför och ju längre säsongen gick, och ju mer istid Lindgren fick, desto tydligare blev det. Tittar vi efter nyår så tog Vimmerby drygt sju avslut fler och släppte till sex avslut färre, per sextio minuter, när Lindgren var på isen. Slår vi ihop offensiv och defensiv och tittar på lagets Corsi % med och utan Lindgren så hade laget drygt 7 % bättre Corsi med honom på isen jämfört med när han inte var på isen. Det var topp-10 siffror i ligan. I negativa kvalet mot Tingsryd var han dessutom dominant med 60 % Corsi och 6-2 i målskillnad i 5-mot-5 spelet.

Av rapporterna att döma så kommer Lindgren inleda som sjundeback i SSK:s premiär mot Karlskoga, så det kan nog bli en liten startsträcka för honom även den här säsongen. Om bara tålamodet finns hos Lindgren själv, och hos SSK, så tror jag dock att det finns goda förutsättningar för honom att bli en riktigt bra allsvensk back under säsongen.

Carl Jakobsson, Västerås

Carl Jakobsson har en intressant profil. Han har nämligen en väldigt tydlig spetsegenskap i sitt målskytte. Under sina två säsonger hittills i Hockeyallsvenskan har han legat i toppen av ligan sett till gjorda mål per istid. Första säsongen skulle man kunna avfärda på grund av ett litet sample-size, men han följde upp det senaste säsongen med att göra 19 mål.

Tittar vi på Jakobssons spider de senaste säsongerna så ser vi ett chansskapande och målskytte i toppklass, men siffrorna i övrigt är desto mer blygsamma.

Säsongen 23/24 (ett väldigt litet underlag här som sagt) hade han väldigt starka defensiva siffror. Dessa tog ett litet steg tillbaka senaste säsongen men fortfarande visade Västerås upp bättre siffror med honom på isen än utan. VIK hade totalt som lag 43 % av andelen mål i lika styrka. Den siffran steg till starka 55 % med Jakobsson på isen.

Jakobsson är inte speciellt involverad i det offensiva spelet förutom i det sista avslutsögonblicket, och det visas tydligt i hans assist-statistik. Han ligger väldigt lågt i den kategorin och har anmärkningsvärt nog inte en enda andra-assist på sina två säsonger i Hockeyallsvenskan.

Västerås tar ett omtag med Peter Andersson som huvudtränare, och han döljer inte att han prioriterar defensiven. Därför borde en spelare som Jakobsson, som både är pålitlig i försvarsspelet och samtidigt en målskytt av hög klass, närmast vara en drömspelare. Under försäsongen har Jakobsson också tagit plats framför mål i lagets första PP-uppställning. En position som passar som handen i handsken och får han fortsätta där blir jag inte förvånad om han kliver över 20 måls gränsen under säsongen.

Hugo Gabrielson, Nybro

Inför förra säsongen pekade jag ut Kalle Holm som en spelare att följa i Nybro. Jag har inte gett upp på honom, men han hade en tyngre säsong, och det var i stället Hugo Gabrielson som, lite i skymundan, fick ett ordentligt genombrott.

Gabrielson hade klart bäst Game Score bland Nybros backar och placerade sig så högt som tolva i hela ligan. Även sett till den mer traditionella statistiken så var han på femtonde plats i backarnas poängliga.

Gabrielson visade upp fina siffror i alla spelformer. I lika styrka var Nybros corsi fyra procentenheter bättre med honom på isen, och andelen gjorda mål steg med hela sexton procentenheter med Gabrielson på isen. Han var också väldigt framstående i powerplay med ligans sjätte högsta Game score av backarna i den spelformen.

Nybros fjolårssäsong var lite av en besvikelse. Ska laget lyckas bättre kommande säsong tror jag Hugo Gabrielson blir en nyckel i det.