Speciell match för LIF-målvakten: "Ett andra hem"

Speciell match väntar Robin Christoffersson ikväll. Foto: Bildbyrån/montage

Robin Christoffersson är tillbaka i Dalarna efter fem säsonger i Vimmerby HC, där han var med och tugg upp den småländska klubben till Hockeyallsvenskan för första gången och sedan varit en av de stora anledningarna till att klubben hållit sig kvar och nu gör sin tredje raka säsong i ligan.

Nu är han tillbaka i moderklubben Leksands IF, och ikväll ställs han för första gången mot sin förra klubb. För Dagens Vimmerby berättar målvakten om sina starka känslor för både Vimmerby som stad och som hockeyklubb.

– Vimmerby är det ställe där jag har bott absolut längst. Jag och min fru bodde där tillsammans i fem år. Tidigare hade jag aldrig bott mer än två år på samma ställe. Vimmerby är därför den plats som verkligen har vuxit fram till ett andra hem, säger han och fortsätter:

– Jag saknar Vimmerby jättemycket, framför allt vännerna som vi har där nere och som vi har kommit väldigt nära under de senaste åren. Sedan har jag flera gamla kollegor från mitt tidigare jobb på AL-skolan som jag fortfarande har kontakt med.

Christoffersson hoppas får starta mot Vimmerby

Trots att han nu lämnat klubben följer han fortfarande laget, och hoppas att klubben återigen ska klara nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan.

– Jag hoppas verkligen att det ska gå hela vägen för dem. Av de lag som vi har mött hittills tycker jag absolut att det finns lag som Vimmerby ska kunna ha bakom sig i tabellen.

Om det blir Christoffersson eller Marcus Gidlöf som får chansen mellan stolparna ikväll återstår att se, men Christoffersson är själv väldigt sugen på att få spela.

– Jag hoppas verkligen att jag får förtroendet. Vi har varvat ganska mycket under inledningen av säsongen och nu har ”Mackan” spelat två matcher i rad. Det känns väl som att det skulle kunna vara läge för mig att hoppa in igen, men vi får se vad de säger.