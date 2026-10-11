SSK vände mot Mora – Souch tvåmålsskytt

Mora IK fick en bra start på matchen och tog ledningen genom Patrick Røbru Elvseen, som satte 1–0 i powerplay efter 13.05 i den första perioden. Gästerna gick därmed till paus med ledningen.
I den andra perioden klev Carter Souch fram för Södertälje SK. Kanadensaren kvitterade till 1–1 efter 35.27, framspelad av Hampus Harlestam och Jonatan Lundgren.
Drygt två minuter senare fick SSK chansen i numerärt överläge. Då slog Souch till igen och satte 2–1 efter förarbete av Daniel Norbe och Tarun Fizer. Målet var Souchs åttonde för säsongen och kanadensaren ligger därmed trea i Hockeyallsvenskans målliga efter Tyler Kelleher (11) och Joel Svensson (10).
Väyrynen säkrade segern
Södertälje kunde sedan kontrollera matchen och utökade ledningen i den tredje perioden. Teemu Väyrynen satte 3–1 efter 52.22, framspelad av Hampus Harlestam och Adam Hesselvall.
Mora försökte få till en reducering och plockade ut målvakten Tobias Johansen Breivold i slutminuterna, men SSK höll undan och säkrade segern.
Love Härenstam stod för en stabil insats mellan stolparna i Södertälje. Han räddade 17 av 18 skott och noterades för en räddningsprocent på 94,44.
SSK är femma i tabellen medan Mora återfinns på åttonde plats.