Hockeyallsvenskan

SSK vände mot Mora – Souch tvåmålsskytt

Publicerad 11 oktober 2026 19:37
Hockeysverige
Hockeysverige
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Södertälje SK vände underläge till seger med 3–1 mot Mora IK i Hockeyallsvenskan. Carter Souch blev tvåmålsskytt när SSK tog tre poäng inför 3 501 åskådare i Scaniarinken.

Carter Souch firar ett av sina två mål mot Mora. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN
Carter Souch firar ett av sina två mål mot Mora. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÃN

Mora IK fick en bra start på matchen och tog ledningen genom Patrick Røbru Elvseen, som satte 1–0 i powerplay efter 13.05 i den första perioden. Gästerna gick därmed till paus med ledningen.

I den andra perioden klev Carter Souch fram för Södertälje SK. Kanadensaren kvitterade till 1–1 efter 35.27, framspelad av Hampus Harlestam och Jonatan Lundgren.

Drygt två minuter senare fick SSK chansen i numerärt överläge. Då slog Souch till igen och satte 2–1 efter förarbete av Daniel Norbe och Tarun Fizer. Målet var Souchs åttonde för säsongen och kanadensaren ligger därmed trea i Hockeyallsvenskans målliga efter Tyler Kelleher (11) och Joel Svensson (10).

Väyrynen säkrade segern

Södertälje kunde sedan kontrollera matchen och utökade ledningen i den tredje perioden. Teemu Väyrynen satte 3–1 efter 52.22, framspelad av Hampus Harlestam och Adam Hesselvall.

Mora försökte få till en reducering och plockade ut målvakten Tobias Johansen Breivold i slutminuterna, men SSK höll undan och säkrade segern.

Love Härenstam stod för en stabil insats mellan stolparna i Södertälje. Han räddade 17 av 18 skott och noterades för en räddningsprocent på 94,44.

SSK är femma i tabellen medan Mora återfinns på åttonde plats.

Matchfakta
Södertälje SK
3
Mora IK
1
1
2
3
Tot.
Södertälje
0
2
1
3
Mora
1
0
0
1

Mål

Tid P Målskytt Assist
13.05 1 Patrick Røbru Elvseen PP Mora (4) Isak Salqvist, Tim Thomsson
35.27 2 Carter Souch Södertälje (7) Hampus Harlestam, Jonatan Lundgren
37.17 2 Carter Souch PP Södertälje (8) Daniel Norbe, Tarun Fizer
52.22 3 Teemu Väyrynen Södertälje (2) Hampus Harlestam, Adam Hesselvall

Målvakter

Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Love Härenstam Södertälje 17/18 94,44 %
Tobias Johansen Breivold Mora 15/18 83,33 %
Marcus Hellgren Smed Mora 11/11 100,00 %

Matchstatistik

Skott på mål
29–18
Södertälje – Mora
Publik
3 501
Scaniarinken
Powerplay Södertälje
33,33 %
1 mål på 3 lägen
Powerplay Mora
33,33 %
1 mål på 3 lägen
P = period · PP = powerplay

Den här artikeln handlar om:

Mora IKSödertälje SK