SSK vände mot Mora – Souch tvåmålsskytt

Carter Souch firar ett av sina två mål mot Mora. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Mora IK fick en bra start på matchen och tog ledningen genom Patrick Røbru Elvseen, som satte 1–0 i powerplay efter 13.05 i den första perioden. Gästerna gick därmed till paus med ledningen.

I den andra perioden klev Carter Souch fram för Södertälje SK. Kanadensaren kvitterade till 1–1 efter 35.27, framspelad av Hampus Harlestam och Jonatan Lundgren.

Drygt två minuter senare fick SSK chansen i numerärt överläge. Då slog Souch till igen och satte 2–1 efter förarbete av Daniel Norbe och Tarun Fizer. Målet var Souchs åttonde för säsongen och kanadensaren ligger därmed trea i Hockeyallsvenskans målliga efter Tyler Kelleher (11) och Joel Svensson (10).

Väyrynen säkrade segern

Södertälje kunde sedan kontrollera matchen och utökade ledningen i den tredje perioden. Teemu Väyrynen satte 3–1 efter 52.22, framspelad av Hampus Harlestam och Adam Hesselvall.

Mora försökte få till en reducering och plockade ut målvakten Tobias Johansen Breivold i slutminuterna, men SSK höll undan och säkrade segern.

Love Härenstam stod för en stabil insats mellan stolparna i Södertälje. Han räddade 17 av 18 skott och noterades för en räddningsprocent på 94,44.

SSK är femma i tabellen medan Mora återfinns på åttonde plats.