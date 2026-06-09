Södertälje fortsätter satsa inför kommande säsong. Nu har man överens med den kanadensiske forwarden Tarun Fizer, enligt Expressen.

Tarun Fizer.

Södertälje har genom supporterinslamlingar och partners dragit in omrking fyra miljoner kronor. Tack vare det har man bland annat värvat Carter Souch och Nolans Stevens .

Nu kommer ytterligare nordamerikansk spets in i laget i from av Tarun Fizer, enligt uppgifter till kvällstidningen. Fizer kommer närmast från Florida Everblades i ECHL där han stått för 41 poäng på 56 matcher den senaste säsongen. 25-åringen har spenderat större delen av sin karriär i ECHL, men nu väntar första äventyret i Europa.

Enligt uppgifterna har flera klubbar i både Finland och Hockeyallsvenskan varit intresserade av Fizer.

- Jag har inga kommentarer, säger sportchefen Emil Georgsson till Expressen.