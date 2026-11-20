Mora IK fick annars den bästa starten på matchen när Hampus Larsson spräckte nollan i powerplay i den första perioden. I mittakten tog dock MoDo Hockey över taktpinnen. Carl Mattsson kvitterade först till 1–1, och halvvägs in i perioden spelade Milan Sundström tillsammans med Elias Rosén fram Victor Berglund som skickade in ledningsmålet till 1–2.

Tidigt i den tredje perioden var radarparet i farten på nytt. Återigen stod Sundström och Rosén för förarbetet när Linus Nässén utökade till 1–3.

Tobias Ekberg gav Mora visst hopp med en 2–3-reducering, men trots ett sent powerplay och uttagen målvakt kom hemmalaget aldrig ikapp. I stället punkterade Sebastian Ohlsson matchen i numerärt underläge till 2–4 med knappt två och en halv minut kvar.

Matchfakta

Mora IK – MoDo Hockey 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

Första perioden:

1–0 (14.47) Hampus Larsson (Marcus Karlström, Oliver Tärnström) PP1

Andra perioden:

1–1 (24.24) Carl Mattsson (August Berg, Arvid Caderoth)

1–2 (30.49) Victor Berglund (Milan Sundström, Elias Rosén)

Tredje perioden:

1–3 (45.17) Linus Nässén (Milan Sundström, Elias Rosén)

2–3 (52.10) Tobias Ekberg (Loa Milfors, Georg Weigelt)

2–4 (57.35) Sebastian Ohlsson (utan assisterande) SH1

Skott: 30–24 (11–8, 5–11, 14–5) Utvisningar: MIK: 2x2 min. MoDo: 5x2 min. Publik: 2 135