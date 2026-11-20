Kalmar satte full fart direkt från nedsläpp och kopplade ett järngrepp om tillställningen under de första 20 minuterna. Philip Törnqvist spräckte nollan redan efter 2.18, och blott sju sekunder in i ett efterföljande powerplay utökade Viktor Klingsell till 2–0. Innan periodpausen satte dessutom Kim Johansson trean för hemmalaget.

Efter en mållös och fysisk andraperiod punkterade Mathias Wigley matchen definitivt halvvägs in i slutakten med sitt 4–0-mål, framspelad av Marcus Limpar Lantz och Jonathan Andersson. Målvakten Jonathan Stålberg motade samtliga 16 skott från gästerna och säkrade en hållen nolla.

Matchfakta

Kalmar HC – Almtuna IS 4–0 (3–0, 0–0, 1–0)

Första perioden:

1–0 (02.18) Philip Törnqvist (utan assisterande)

2–0 (06.35) Viktor Klingsell (Kim Johansson, Allan McShane) PP1

3–0 (17.49) Kim Johansson (Marcus Limpar Lantz, Tobias Aronsson)

Andra perioden:

-

Tredje perioden:

4–0 (48.58) Mathias Wigley (Marcus Limpar Lantz, Jonathan Andersson)

Skott: 30–16 (10–1, 8–11, 12–4) Utvisningar: Kalm: 3x2 min. AIS: 7x2 min. Publik: 2 327