SSK:s tunga tapp – femte raka förlusten

Andreas Johansson och hans SSK förlorar igen efter ett tungt tapp mot Visby/Roma.

Foto: Bildbyrån & Sportbladet/Skärmdump (Montage)

Södertälje har fortfarande inte vunnit en enda match inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan .

Efter att ha förlorat de fyra första matcherna på försäsongen ställdes SSK mot nykomlingen Visby/Roma under onsdagskvällen. Då kom ännu en förlust för det tippade topplaget, trots stort spelövertag.

Hemmalaget tog ledningen i Scaniarinken i första perioden där backstjärnan Daniel Norbe spräckte matchens nolla. 1-0 kom sedan att stå sig en längre tid då Visby/Romas målvakt Joona Voutilainen stod för en stark match och höll nere siffrorna när SSK anföll och anföll.

I andra perioden kom sedan 2-0-målet för Södertälje. Det var nyförvärvet Tarun Fizer som klev fram och satte 2-0 i powerplay, assisterad av stjärnvärvningen Carter Souch. Där och då såg det ut som att Södertälje var på god väg mot segern sedan hemmalaget varit klart bättre under de första 40 minuterna och även ledde skotten med hela 30-10.

Men Visby/Roma ville annat.

Visby/Roma vänder och vinner mot Södertälje

SSK inledde också bäst i tredje perioden men sedan växte nykomlingen tillbaka in i matchen. De bröt sedan Love Härenstams nolla när Juho Liuksiala reducerade till 2-1 i powerplay. När Södertälje sedan fick spela powerplay i slutet av matchen kunde Visby sno åt sig pucken och kontra. Lucas Jedenius blev då nedriven och Visby/Roma tilldömdes en straff. Juho Liuksiala tog hand om straffen och kvitterade till 2-2 med sitt andra mål i matchen när det återstod tre minuter kvar att spela.

Efter slarv av Södertälje i egen zon kunde Visby/Roma sedan också fullborda vändningen. Giorgio Estpehan satte 2-3 med mindre än två minuter kvar att spela och helt plötsligt låg SSK under trots att man hade varit det bättre laget i stora delar av matchen.

SSK tog sedan ut målvakten i jakten på en kvittering och lyckades också få in en 3-3-puck. Det var Daniel Muzito-Bagenda som blev målskytt med fyra sekunder kvar för att tvinga matchen till förlängning.

I förlängningen kunde Visby/Roma dock avgöra. Bortalaget fick spela powerplay och där kom även segermålet. Efter ett fint klapp-klapp-spel kunde Ryan Gagnier sätta pucken bakom Love Härenstam och matchen slutar alltså 4-3 till gotlänningarna. Trots att Södertälje vann skotten med hela 41-18 blir det alltså förlust för SSK.

Södertälje har nu förlorat alla fem matcher så här långt under försäsongen och får en sista chans till seger på fredag när de ställs mot BIK Karlskoga. För Visby/Roma blir det dock alltså seger i lagets sista match inför säsongen.

Södertälje – Visby/Roma 3–4 OT (1-0,1-0,1-3,0-1)

Södertälje: Daniel Norbe, Tarun Fizer, Daniel Muzito-Bagenda.

Visby: Juho Liuksiala 2, Giorgio Estephan, Ryan Gagnier.

Vimmerby avslutar försäsongen med seger mot Oskarshamn

När försäsongen inleddes för en månad sedan möttes Oskarshamn och Vimmerby i en match som Vimmerby vann med 2-1 efter förlängning. Nu möttes lagen igen och då blev det återigen seger för Vimmerby, den här gången med klarare siffror.

Hemmalaget gick upp till en 2-0-ledning redan i första perioden när SHL-lånet Ludvig Andersson och Hannes Hellberg blev målskyttar. Nye lagkaptenen Anton Carlsson utökade sedan till 3-0 i början av andra perioden innan Oskarshamn närmade sig. Mål av Ville Jonsson och Filiph Engsund såg till att det stod 3-2 i början av tredje perioden.

Vimmerby drog sedan ifrån igen. Johan Mörnsjö gjorde först 4-2 innan Anton Carlsson stängde butiken med sitt andra mål i matchen. Slutresultatet kom sedan att bli 6-2 efter ett nytt mål av Mörnsjö i slutet av matchen. För Vimmerbys del var det lagets sista träningsmatch inför säsongen och det blir alltså seger i genrepet. Oskarshamn å sin sida ska spela en träningsmatch till, mot Kalmar på fredag, inför säsongsstarten i HockeyAllsvenskan.

Vimmerby – Oskarshamn 6–2 (2-0,1-1,3-1)

Vimmerby: Anton Carlsson 2, Johan Mörnsjö 2, Ludvig Andersson, Hannes Hellberg.

Oskarshamn: Ville Jonsson, Filiph Engsund.

Mora vinner genrepet mot Östersund

Mora och Östersund möttes i början av försäsongen och avslutade nu också med att möta varandra igen. Då vann Mora med 5-1 i Jämtland och i Dalarna blev det återigen seger för masarna.

Det var dock Östersund som tog ledningen genom Erik Flood men Mora lyckades sedan vända och vinna. Kvitteringen sattes av Damien Giroux och i tredje perioden kunde Mora också dra ifrån för att säkra segern. Först blev Karl Umegård målskytt för 2-1 innan Tobias Ekberg fastställde slutresultatet 3-1.

Mora avslutar därmed försäsongen med fyra vinster och tre förluster. Östersund har dock en träningsmatch kvar att spela, mot MoDo på fredag.

Mora – Östersund 3–1 (0-1,1-0,2-0)

Mora: Damien Giroux, Karl Umegård, Tobias Ekberg.

Östersund: Erik Flood.