HA-profilen klar för tredjeligan

William Eriksson flyttar till Tyskland. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

När Södertälje SK plockade in William Eriksson, i november, var det efter en mardrömslik säsongsstart. Efter detta, och mycket mer, avslutades sedan året med en semifinals mot Björklöven, som nu är i SHL.

Nu, efter avskedet i SSK, står det klart att Eriksson lämnar Sverige och Hockeyallsvenskan.

Den 28-årige forwarden presenteras under fredagen för Kaufbeuren. Laget som till slut trillade ur den tyska andraligan DEL2 under den gångna säsongen.

– Kaufbeuren och omgivningarna verkar vara ett fantastiskt ställe att bo på, och samtalen med klubben gjorde ett riktigt bra intryck på mig. Jag ser fram emot att lära känna fansen, komma till rätta och göra allt jag kan för att hjälpa laget att få en framgångsrik säsong, säger han själv på lagets sajt.

Har gjort 400 matcher i Hockeyallsvenskan

William Eriksson, fostrad i Björklöven, återvände till Umeå 2018. Med erfarenheten från MoDos juniorverksamhet har han sedan nått exakt 400 matcher i Hockeyallsvenskan, slutspel inräknat.

Denna flytt innebär att Eriksson får spela utanför Sverige för första gången.

– Han har redan visat sina offensiva förmågor flera gånger i den defensivt inriktade Hockeyallsvenskan, bland annat när han var skyttekung i Almtuna. Hans precisa skott och hans vision för sina lagkamrater är det som skiljer honom från mängden. Vi är glada att vårt tålamod med att värva vår tredje importspelare har lönat sig och att William Eriksson kommer att spela för oss, säger ESVK-tränaren Sebastian Buchwieser.