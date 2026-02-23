Nye SSK-stjärnan hyllas direkt: ”Alla vet”

Södertälje får redan utdelning för värvningen av A.J. Vanderbeck. När de var illa ute mot Troja/Ljungby klev nye stjärnan fram med sitt första mål.

– Alla vet vad han kan göra, och vad han har gjort i den här ligan, säger Filip Windlert i TV4.

A.J. Vanderbeck jublar efter sitt första mål i Södertälje. Foto: TV4 (skärmdump).

Love Härenstam, William Wiå och A.J. Vanderbeck. Så heter Södertäljes hjältar under måndagskvällen.

När ligajumbon Troja/Ljungby tog emot SSK för att inleda sin sista slutpush mot säker mark bjöd man nämligen på en jämn historia. 1–0 från slutet av första perioden stod sig hela vägen in i tredje, innan han där, nye stjärnan A.J. Vanderbeck, förvaltade sitt läge och jublade för första gången.

28-åringen pekade snabbt på framspelaren Daniel Norbe, och fick senare se hur Wiå avgjorde i förlängningen. Efter 2–1-segern var det dock amerikanen som hyllades av Filip Windlert – i sin andra match.

– Det är klart. Alla vet vad han kan göra, och vad han har gjort i den här ligan. Jätteskönt för honom att sätta första pucken såklart. Han vet själv att han kommer att göra sina poäng, men det är klart det alltid är skönt att sätta dit första, säger Windlert i TV4.

Windlerts kritiska ord: ”Vi är lite tröga”

För Södertäljes del innebär detta att man är en poäng ifrån Oskarshamn och topp sex. Detta med fem matcher kvar på grundserien.

– Det är en ganska krampaktig start. Vi slarvar mycket i puck-spelet, är lite tröga, spelar lite långsamt. Sen växer vi in i det mer och mer. I tredje har de några på slutet, sen har knappt några skott på mål. Vi har en styrka i defensiven, släpper inte till mycket, och där vi släpper till har vi en jättebra målvakt (Love Härenstam) som hjälper oss. De har några omställningar, men då kliver han upp stort. Det är det vi kan ta med oss, säger Windlert om segern.

Vanderbeck inledde säsongen i Kalmar, men flyttade vidare till finska Pelicans i november. Han blev klar för SSK strax innan deadline 15 februari.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects