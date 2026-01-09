Södertälje straffas med flaggförbud i sina fem kommande bortamatcher.

Detta sedan en bengal antändes inför 08-derbyt mot AIK i mellandagarna.

Södertäljes tifo under matchen mot AIK på Hovet. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det var när AIK och Södertälje möttes på Hovet den 27 december som händelsen inträffade. I samband med att spelarna skulle åka ut på isen antändes en blinkbengal under SSK-fansens flaggtifo som ledde till rökutveckling i arenan.

Matchstarten sköts upp med drygt 20 minuter eftersom att SSK-klacken skulle tömmas och bortasupportrarna visiteras innan spelet kunde börja. Södertälje vann sedan matchen med 6-2.

Södertälje anmäldes till Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd efter incidenten. Nu har domen också kommit. Tävlingsnämnden meddelar att SSK straffas med flaggförbud i sina fem nästkommande bortamatcher i HockeyAllsvenskan. Därmed tillåts Södertäljes supportrar inte att ha några tifon, banderoller, flaggor eller liknande supporter-föremål på läktaren på bortaplan framöver.

Förbudet gäller från och med kvällens match mot Almtuna fram till den sjätte februari, då SSK återigen möter Almtuna borta. Däremellan spelar Södertälje också bortamatcher mot Östersund, MoDo och Nybro.

Utöver flaggförbudet straffas Södertälje SK också med böter. Tävlingsnämnden meddelar att SSK tvingas böta 5 000 kronor efter bengalen på Hovet.

Source: Södertälje SK @ Elite Prospects