Oskarshamn ny tvåa - besegrade Östersund

IK Oskarshamn tog en stabil seger hemma i Be-Ge Hockey Center mot Östersunds IK. Matchen slutade 4–1 till hemmalaget efter att ha avgjorts under den andra hälften av drabbningen.

Efter en mållös och avvaktande första period spräckte Joel Svensson nollan för Oskarshamn i mitten av den andra perioden. Kort därpå utökade Ludvig Markman till 2–0 i boxplay.

I den tredje perioden skapade Östersund lite nerv när Daniel Öhrn reducerade i nummerärt överläge till 2–1. Oskarshamn svarade dock snabbt. Filiph Engsund satte 3–1 bara sekunder senare, och Daniyal Dzhaniyev spikade slutresultatet till 4–1.

Axel Nyman storspelade i Oskarshamns kasse och stoppade 16 av 17 skott.

IK Oskarshamn - Östersunds IK 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)



Oskarshamn: Joel Svensson, Ludvig Markman, Filip Engsund, Daniyal Dzhaniyev

Östersund: Daniel Öhrn