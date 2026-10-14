Skadesmäll för Nybro: "Uppsökt sjukhus"

Nybro Vikings IF har inte startat säsongen som de ville. Efter tio omgångar ligger de på trettonde plats i tabellen med samma poäng som Vimmerby HC och Visby/Roma. Förra helgen blev det även klart att Malmö tog tillbaka Kalle Hemström och istället lånar ut sin forward Isac Nilsson till Nybro. Inför dagens match mot Oskarshamn kom det en ny uppdatering om truppen via klubbens instagram.

Backen Alexander Molldén, som gör sin fjärde säsong i Nybro, skadade sig på gårdagens träning.

– Molle ådrog sig en skada på gårdagens träning och behövde uppsöka sjukhus för en mindre åtgärd. Molle mår bra och kommer kunna vara åter i truppen i slutet på veckan, säger lagets läkare Tomas Hultgren.

Molldén gjorde elva poäng på 47 matcher förra säsongen och är assisterande kapten. Han har även tidigare spelat 31 matcher i SHL för Malmö Redhawks.

Lånar in back

Eftersom Molldén är borta till slutet av veckan har sportchef Mikael Aaro gått ut med att man lånar in en back från Hockeyettan till dagens match IK Oskarshamn.

– Riktigt tråkigt att Molle ådrog sig en skada igår men hoppas han är tillbaka i spel så snart som möjligt. Till dagens match har vi därför lånat in Felix Lövgren från Boro Vetlanda HC. Han har gjort det bra under några säsonger i Hockeyettan. Felix är en storväxt back som skolats i Växjö Lakers juniorverksamhet och som kommer från regionen närmare bestämt Landsbro.

Lövgren har de senaste två säsongerna hållt till i Enköpings SK i Hockeyettan innan han flyttade hem till sin moderklubb Boro Vetlanda denna säsongen. 22-åringen gör sin första match i HockeyAllsvenskan ikväll och har i år hunnit göra tre poäng på de sex inledande matcherna i Hockeyettan.

Nybro spelar borta mot Södertälje SK på fredag och det återstår att se om Lövgren spelar då också.