Moras nyförvärv Marcus Hellgren-Smed har en bakgrund i Leksand.

Där har han lärt sig att inte tycka om Mora.

Men nu när han ska representera Dala-rivalen siktar han högt.

– Jag förväntar mig att vi ska ta stora kliv som lag och förening. Att vi ska vara ett lag att verkligen räkna med och utmana, säger han till Hockeysverige.se

Marcus Hellgren-Smed har skrivit ett långt kontrakt med Mora. Foto: Ronnie Rönnkvist

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

När hockeysverige 2018 träffade Marcus Hellgren Smed på gården hemma i Torrberg utanför Leksand berättade han bland annat om den tragedi han och hans familj drabbades av. ”

” Det som hade hänt var att jag förlorade min bror Andreas. Då var jag 14 år.

Andreas höll på med motocross och skadade sig allvarligt i ryggen som ledde till svåra smärtor och nervskador. Det gjorde att han till slut inte orkade mer.Brorsan var fyra år äldre än jag och min stora hjälte. Han spelade innebandy och mycket landhockey hemma på gården. En del av det han och jag gjorde tillsammans gjorde att jag gillade att stå i mål. Och han hade en målvakt att skjuta på. Så det var väl så allt började.”



Idag skriver vi 2025. Livet har gått vidare utan Andreas, men givetvis finns han alltid med 31-åriga, numera Mora-målvaktens, tankar.

– Klart att han finns där. När det skedde var hockeyn som en räddningsplanka för mig. När jag kom till hallen var det hockeyn som gällde, vilket var väldigt viktigt för mig just då, berättar Marcus Hellgren Smed för hockeysverige.se då vi ses för en intervju i Ullvi några kilometer utanför centrala Leksand.

– Jag fick något annat att tänka på, fokusera på, sätta upp mål och ha mina drömmar kvar på det sättet.

– Nu har det gått en period sedan allt det hände. Det är inte så att det blir bättre, men jag har lärt mig att leva med det.



Är det idag saknad i stället för sorg?

– Det har blivit förändringar i och med att jag har fått barn och sådana saker. Jag hade såklart velat att brorsan varit med och kanske han också då haft barn. Det är mer sådana saker som jag tänker på nu.

– Jag kan känna att det är tufft då jag ser kompisar som har syskon med barn. Klart att jag hade velat ha det så själv. Tankarna kommer tillbaka på så sätt.



Familjen från Torrberg heter som bekant inte bara Hellgren utan även Smed.



– Det är på farsans sida. Förr i tiden fick dom sina namn efter sina yrken. Var man smed fick man heta det. Samma sak om någon exempelvis var snickare så fick den personen det namnet.

– På den vägen tror jag att det var, men det här var ett tag sedan. Varken farfar eller farsan har varit smed.

Hellgren kommer nog inte att bli Smed efter karriären, avslöjar han. Foto: Ronnie Rönnkvist

Funderar du själv på att bli smed när hockeyresan är över?

– Nej, inte vad jag har planerat, säger Hellgren Smed med ett lätt skratt.



Kommande säsong ska Marcus Hellgren Smed spela för Mora, vilket inte är alldeles okomplicerat om man är uppväxt i Leksand.



– Jag fick lära mig tidigt att inte tycka om Mora. Så var det faktiskt. När vi mötte Mora var det såklart en del prestige. Sedan var det inga stormatcher mellan oss då jag var yngre. Då var främst matcher mot Borlänge och Mora. Där var Mora den största rivalen.

– Senare spelade jag TV-pucken med moringar och förstod att det var människor det också. dessutom trevliga (skratt), så det där har sinat ut lite.



Fanns det en rivalitet mellan pojk och juniorlagen i Leksand och Mora under din uppväxt?

– Ja, det skulle jag säga. När jag var yngre var det inte på blodigt allvar, men så klart att vi ville vinna mot Mora. Sedan blev det mer och mer rivalitet under hockeygymnasiet. Då skulle jag säga att det var ganska laddade matcher mot Mora.

– Jag minns att det blev någon fight mellan Almen Bibic i J18 och en Mora-kille så vissa matcher blev ganska intensiva och jag skulle nog säga att det var ganska viktigt för oss att vinna mot Mora.

Marcus Hellgren-Smed i Leksandströjan. Foto: Conny Melander

Med tanke på din uppväxt i Leksand, vad fick dig att tacka ja till Mora?

– Just nu passar det väldigt bra. Jag hade ett väldigt bra snack med Andreas Hägglund som är sportchef i Mora. Jag gillar Andreas eftersom han är rak och tydlig. Det känns som att han har en vision och målsättning med vad vill ha för lag och ser till vad Mora ska stå för.

– Det känns bra med honom som sportsligt ansvarig och känslan är att det finns en tanke bakom allting. Han är inte rädd för att göra förändringar utan vill att det ska bli bra.

– I och med att jag har min dalaanknytning kändes det bra att vara tillbaka i Dalarna. Ett längre kontrakt passade även bra för min familj. Jag ser verkligen fram emot att spela för Mora.



BIK Karlskogas Samuel Jonsson åker över till Edmonton, var det aldrig aktuellt för dig att återvända till Värmland?

– Mora hörde av sig ganska tidigt under säsongen och då visste jag inte riktigt hur Karlskoga skulle göra på sin målvaktssida.

– Jag kände att det skulle vara kul att testa något annat också. Jag gillade min tid i Karlskoga. Klubben gör ett väldigt bra jobb där och det är grymma människor som jobbar i den klubben.

– Samtidigt kände jag att alternativet som kom från Mora var inte mycket att tveka över. Det kändes väldigt bra så vi valde att inte höra av oss till Karlskoga. Det kom helt enkelt inte så långt.



Vad vet du om Oskar Dahlgren som tränare?

– Inte så mycket faktiskt. Jag hade Dennis Hall i Borlänge och då var han ganska ung. Även senare i Karlskoga, så nu ser jag absolut ingen nackdel med yngre tränarna som kommer upp.

– Dom gör ett väldigt bra jobb, är noggranna, har mycket video och tar det fullaste allvar. Gör allt väldigt bra helt enkelt. Jag har haft många tränare under min karriär. Några från det äldre gardet kanske inte alltid gjort förberedelserna som behövs, så det ska bli spännande att få ta del av hans filosofi.

– Sedan har jag hört gott om honom från juniorspelare som har varit Örebro, att han gjort ett bra jobb där.



Som målvaktskollega i Mora får han norrmannen Tobias Johansen-Breivold som närmast kommer från Vålerängen.



– Egentligen vet jag inte så mycket om honom heller. Jag har träffat honom i Mora då vi tränat. En bra kille, träningsvillig, vill bli bättre, trevlig och lätt att prata med. Jag tror att vi kommer få ett bra samarbete.

Tiden i Finland blev inte som önskat för målvakten. Foto: Ronnie Rönnkvist

Senaste säsongen spelade Marcus Hellgren Smed för Kiekko-Espoo. En säsong han inte är alldeles nöjd med.



– Det blev inte som jag hade tänkt mig. Jag kände att jag var redo för ett nytt äventyr och att åka till Finland. Espoo hade ansökt om att få spela i Liiga igen, så det var deras första säsong tillbaka i ligan och jag förstår att det inte bara var att byta kostym för klubben.

– Jag tycker att ledningen gjorde ett väldigt bra jobb och allt var proffsigt, men jag kände själv att det blev lite snett med målvaktstränaren (Rolf von Hedenberg). Vi hade lite olika filosofi om hur jag skulle spela. Det blev lite krockar mellan oss med saker och ting.

– Samtidigt känner jag nu att det här är något jag lärt mig av. Helt enkelt vet jag vad som fungerar för mig. Jag ska inte försöka vara någon annan. Spelar jag som jag vill vet jag att jag är bra.



Det är olika mått på rinkarna i finska Liiga och det blev en viss omställning för Hellgren Smed med olika rink-storlekarna.



– Det var lite större rink i Espoo, men på vissa ställen var det väldigt mycket mindre. Lite olika storlekar från rink till rink.

– Som målvakt blev det stora skillnader. Exempelvis när vi spelade mot Kalpa eller SaiPa, dom kör på liten rink, kände jag direkt på uppvärmningen att det var skillnad mot hemma i Espoo. Vi hade den största rinken i ligan.

– När vi kom till mindre rinkarna kändes det som dom fick så mycket bättre lägen hela tiden och kom så mycket närmare målet. Jag tyckte också att det var en roligare hockey eftersom det blev mer intensivt.

– Klart att det var en omställning när vi åkte till olika hallar och visste inte riktigt hur det skulle bli. Pelicans hade också en liten rink och jag upplevde att det gick väldigt fort. När man kommit in i det under uppvärmningen, känt av det…

– Jag tänkte inte på det under matchen utan mer på uppvärmningen att det var lite skillnad.



Är just att ställa om till spel i olika storlekar av rinkar det du utvecklat mest under din tid i Finland?

– Dels det. Sedan har jag inte spelat så mycket som jag velat. Dock har jag tränat väldigt mycket så jag har kunnat slipa på min tekning, gjort saker under säsongen…

– Även om du inte spelar måste du investera i dig själv och göra saker bättre hela tiden.

Samtidigt som jag vill spela i nuet måste man vara snäll mot sig själv man är förberedd inför nästa säsong.



En av Marcus Hellgren Smeds kompisar från Hockeygymnasiet, Tobias Ekberg, spelade i Kiekko-Espoo förra säsongen. Även han har valt spel med Mora kommande säsong.



– Vi känner varandra bra och gick på hockeygym tillsammans. Redan där var vi bra kompisar. Det var roligt att komma dit.



Hur upplevde du att bo i Espoo?

– Espoo ligger 15 minuter utanför Helsingfors. Det var superbra och jättelätt att ta sig in till stan med tunnelbana. Smidigt och man får åka gratis med barnvagn och så vidare.

– Utanför isen och Finland som land är jag imponerad över. Bra land, bra folk, ordning och reda, trevliga, hjälpsamma… Jag har med mig många fina erfarenheter från tiden i Finland.

Vilka förväntningar har du på dina första tre säsonger i Mora?

– Att vi ska ta stora kliv som lag och förening. Att vi ska vara ett lag att verkligen räkna med och utmana.

– Mora har uppenbarligen gjort det väldigt bra med att skicka spelare uppåt i seriesystemet. Nu ska det bära frukt på det sättet att vi ska vara så pass bra att vi har chansen och inte bara slussa spelare vidare.

– Sedan ser jag fram emot att vara en del av kulturen i Mora. Sätta en hög kravställning, att vi ska träna hårt varje dag på gymmet och isen. Dessutom ska vi ha kul tillsammans, så det här ser jag fram emot mycket.



Är du en som kan säga till att ”nu jäv-ar”?

– Ja, det kan jag göra. Sedan är jag ganska lugn utanför isen, men i matchsituationer och på isen kan det brinna till lite ibland, avslutar Mora-målvakten med ett leende.