Simulerar HockeyAllsvenskan 100 000 gånger – så slutar serien
Hur slutar HockeyAllsvenskan 25/26? Hockeysverige.se:s statistikexpert Viktor Jansson, som driver sajten hockeysiffror.se, har plockat fram en modell som simulerar resten av säsongen 100 000 gånger – för att få fram en sannolik sluttabell efter 52 omgångar.
- Går igenom lag för lag.
- De vinner överlägset – nycklarna bakom supersäsongen.
- Laget som skräller och tar andraplatsen.
- Kommer underpresterande lagen att klättra?
- Hur stark är Peter Andersson-effekten?
- Nyförvärven som gör succé.
- De får göra upp i negativa kvalet.
- Så slutar HockeyAllsvenskan 2025/2026.
