Simulerar HockeyAllsvenskan 100 000 gånger – så slutar serien

Hur slutar HockeyAllsvenskan 25/26? Hockeysverige.se:s statistikexpert Viktor Jansson, som driver sajten hockeysiffror.se, har plockat fram en modell som simulerar resten av säsongen 100 000 gånger – för att få fram en sannolik sluttabell efter 52 omgångar.

  • Går igenom lag för lag.
  • De vinner överlägset – nycklarna bakom supersäsongen.
  • Laget som skräller och tar andraplatsen.
  • Kommer underpresterande lagen att klättra?
  • Hur stark är Peter Andersson-effekten?
  • Nyförvärven som gör succé.
  • De får göra upp i negativa kvalet.
  • Så slutar HockeyAllsvenskan 2025/2026.

