Sensationella sviten fortsätter – slog AIK

Inte mycket kan stoppa Kalmar HC – verkar det som.

Bortamatcher mot Björklöven och AIK, inga problem för smålänningarna.

På Hovet tog Kalmar sin sjunde raka bortaseger.

Sex raka hemmaförluster för AIK, sju raka bortasegrar för Kalmar. Två topplag vars form går åt helt olika håll. Det fortsatte på fredagen när Kalmar vann med 4–1 i Stockholm.

På Hovet fortsatte Kalmars sensationella säsong i Hockeyallsvenskan. Nu ligger laget tvåa med 81 inspelade poäng. Man har nu bara fyra poäng upp till Björklöven som leder serien, med en match mindre spelad.

Men det var AIK som fick den bästa starten på matchen.

Vände på matchen

Oliver Tärnström gav laget ledningen genom en läcker styrning. Men sedan blev det bara Kalmar i målprotokollet.

Först var det Eddie Levin som gav kvitteringen i den första perioden. I den andra perioden spelade han fram Giorgio Estephan till 2–1 och i sista perioden fyllde man på med både 3–1 och 4–1, varav det sista i öppen bur.

Efter segern i Umeå mot Björklöven i veckan, har nu Kalmar radat upp två raka riktigt imponerande segrar på sin bortaroadtrip.

Nu vänder man hem och möter härnäst Mora IK på hemmais på måndag.