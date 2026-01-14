Klar seger för Karlskoga i rivalmötet

Bik Karlskoga vann med 5–2 mot Västerås

Bik Karlskogas femte seger på de senaste sex matcherna

Eero Teräväinen matchvinnare för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga vann mötet i hockeyallsvenskan på bortaplan mot Västerås, med 5–2 (1–1, 2–0, 2–1).

Segern var Bik Karlskogas femte på de senaste sex matcherna.

Västerås–Bik Karlskoga – mål för mål

Västerås tog ledningen efter fyra minuter genom Oskar Kvist med assist av Veikko Loimaranta och Jimmie Jansson. Efter 14.09 kvitterade Bik Karlskoga genom Sander Vold Engebråten på passning från Tim Barkemo och Kalle Jellvert.

Bik Karlskoga gjorde också 1–2 efter 17.00 i andra perioden när Henrik Björklund hittade rätt på pass av Eero Teräväinen och Åke Stakkestad. Eero Teräväinen gjorde dessutom 1–3 efter 18.46 framspelad av Åke Stakkestad.

Bik Karlskoga ökade ledningen till 1–4 genom Rikard Olsén efter 0.20 i tredje perioden.

Västerås reducerade dock till 2–4 genom Oskar Kvist efter 13.54 av perioden.

Bik Karlskoga kunde dock avgöra till 2–5 med fem sekunder kvar av matchen genom Simen Andre Edvardsen.

Västerås stannar därmed på tolfte plats och Bik Karlskoga på tredje plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 16 januari. Då möter Västerås Vimmerby i VBO Arena 18.00. Bik Karlskoga tar sig an Nybro hemma 19.00.

Västerås–Bik Karlskoga 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (4.34) Oskar Kvist (Veikko Loimaranta, Jimmie Jansson), 1–1 (14.09) Sander Vold Engebråten (Tim Barkemo, Kalle Jellvert).

Andra perioden: 1–2 (37.00) Henrik Björklund (Eero Teräväinen, Åke Stakkestad), 1–3 (38.46) Eero Teräväinen (Åke Stakkestad).

Tredje perioden: 1–4 (40.20) Rikard Olsén (Henrik Björklund, Alexander Leandersson), 2–4 (53.54) Oskar Kvist (Oscar Birgersson, Jimmie Jansson), 2–5 (59.55) Simen Andre Edvardsen (Tim Barkemo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-2-2

Bik Karlskoga: 4-0-1

Nästa match:

Västerås: Vimmerby HC, borta, 16 januari 18.00

Bik Karlskoga: Nybro Vikings IF, hemma, 16 januari 19.00