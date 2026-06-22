Uppgifter: Nykomlingen värvar dubbelt

Sebastian Fakt och Joakim Thelin. Foto: Bildbyrån.

Det rör sig om Joakim Thelin och Sebastian Fakt. Duon kommer närmast från spel i danska Odense men har tidigare en relativt lång historia av allsvenskt spel. Thelin spelade fyra allsvenska säsonger med AIK och Oskarshamn, och spelade dessutom i SHL med de sistnämnda under fyra säsonger.

2022 lämnade han svensk hockey för spel i Slovakien, och de tre senaste åren har han spelat i Odense. Som hetast var Thelin säsongen 24/25, då han gjorde 51 poäng på 48 matcher och slutade sjua i poängligan. Säsongen som gick stannade han på 29 poäng (16+13).

Sebastian Fakt gjorde 36 poäng i sin enda säsong för Odense. Han har spelat sex allsvenska säsonger för Almtuna, BIK Karlskoga och Östersund. Han lämnade de sistnämnda 2025. Som mest har Fakt gjort 29 poäng i HA - och det var faktiskt under hans debutsäsong i ligan.

Spelarnas övergång till Visby/Roma väntas bli offentliggjorda inom kort, skriver Expressen.