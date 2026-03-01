Trots 1–0 på tavlan tog SSK time out mot Östersund. Sedan sågade Sebastian Dyk det egna laget rejält i TV4.

– Det går inte att glida runt på 90 procent och tro att vi ska vinna, säger forwarden i andra pausen.

Sebastian Dyk var inte nöjd med sitt SSK under mötet med Östersund. Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

Södertälje vann skotten 17–10 i första perioden mot Östersund, och klev ifrån till en 1–0-ledning. Ändå var tonerna minst sagt missnöjda när tredje akten stod runt hörnet.

Efter 20 minuter där huvudtränaren Andreas Johansson tagit time out, trots ledning, sågade även Sebastian Dyk sitt lag.

– Okej första. Sen tycker jag första 15 i andra är ganska dåliga av oss. Vi är slöa, är inte först på puckar. Sen efter det, när vi börjar ta tag i det, då får vi farliga anfall också. PP måste upp, där är vi också för dåliga. Vi blandar och ger lite för mycket, säger han i TV4 vid 1–0.

–Love (Härenstam) har varit bra i kassen, men vi måste göra en riktigt bra tredje period om det ska hålla hela vägen.

När frågorna följer kring den där time outen i 38:e minuten fortsätter Dyk irriterat.

– Fullt förståeligt. De har gett oss förutsättningarna, alla scouting, och allting. Det är inte där det landar. Det gäller att gå ut och visa vilja, köra till hundra procent. Det går inte att glida runt på 90 och tro att vi ska vinna denna match. Det är viktiga poäng på spel och det gäller att vi höjer oss, säger 33-årige forwarden.

Matchen pågår!