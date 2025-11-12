Stjärnan klev fram för AIK

Seger för AIK med 4–1 mot Troja-Ljungby

Scott Pooley med två mål för AIK

Andra raka segern för AIK

Bortalaget AIK tog hem de tre poängen efter seger mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. 1–4 (0–1, 1–2, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

Scott Pooley tvåmålsskytt för AIK

Rasmus Rudslätt gav gästerna AIK ledningen efter 13 minuters spel framspelad av Oskar Magnusson och Oscar Nord. AIK gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Scott Pooley och Simon Åkerström.

Troja-Ljungby reducerade dock till 1–3 genom Filip Forsmark med 1.23 kvar att spela av perioden. 7.30 in i tredje perioden slog Scott Pooley till på nytt på pass av Simon Åkerström och Jack York och ökade ledningen.

I tabellen innebär det här att Troja-Ljungby nu fortfarande är sist i serien. AIK är på femte plats.

Nästa motstånd för Troja-Ljungby är Almtuna. Lagen möts söndag 16 november 16.30 i SP Arena. AIK tar sig an Oskarshamn borta fredag 14 november 19.00.

Troja-Ljungby–AIK 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (13.32) Rasmus Rudslätt (Oskar Magnusson, Oscar Nord).

Andra perioden: 0–2 (29.39) Scott Pooley, 0–3 (32.56) Simon Åkerström (Ludwig Blomstrand, Oscar Nord), 1–3 (38.37) Filip Forsmark (Allan Mcshane, Albin Nilsson).

Tredje perioden: 1–4 (47.30) Scott Pooley (Simon Åkerström, Jack York).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-1-3

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: Almtuna IS, hemma, 16 november

AIK: IK Oskarshamn, borta, 14 november